Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato privatamente l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, suscitando le polemiche dell'UE che respinge qualsiasi ruolo per Schröder in negoziati.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro a tu per tu con l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder , definito "buono e amichevole" dall'assistente del Cremlino Yuri Ushakov.

L'incontro, svoltosi in forma privata al Cremlino a Mosca, è stato confermato dalle agenzie di stampa russe sulla base delle dichiarazioni di Ushakov, il quale ha ammesso di non conoscere i dettagli specifici del colloquio. Ushakov ha anche sottolineato che i funzionari russi intrattengono numerosi contatti informali, alcuni dei quali potrebbero rimanere sconosciuti anche allo stesso staff presidenziale.

Tra questi, si vocifera di potenziali incontri tra esponenti russi e inviati speciali statunitensi, come Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati in iniziative diplomatiche riguardanti il conflitto in Ucraina. Secondo Ushakov, una visita di Witkoff e Kushner a Mosca è in fase di preparazione, sebbene le date non siano ancora state definite. Parallelamente, la diplomazia statunitense sarebbe attualmente focalizzata sugli eventi in Iran.

L'incontro Putin-Schröder assume un significato politico rilevante alla luce delle recenti dichiarazioni di Putin, che aveva espresso la volontà di negoziare nuovi accordi di sicurezza per l'Europa, indicando Schröder come partner preferito. Tuttavia, questa ipotesi è stata categoricamente respinta dai ministri degli Esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles.

L'Alto Rappresentante per la politica estera UE, Kaja Kallas, ha accusato Schröder di non poter "sedere su entrambi i lati del tavolo", ovvero di avere conflitti di interesse dati i suoi noti legami con il settore energetico russo e il ruolo di ex leader tedesco. Schröder, cancelliere dal 1998 al 2005 con il Partito Socialdemocratico, è da anni sotto i riflettori per la sua vicinanza a Putin e per i suoi incarichi in società energetiche russe, come la North European Gas Pipeline Company.

Il colloquio privato contributes a rafforzare l'immagine di una Russia che cerca canali di dialogo alternativi, spesso informali, con l'Occidente, bypassando le istituzioni ufficiali. La scelta di Schröder, figura controversa ma rispettata nella classe politica tedesca ed europea, testimonia lo sforzo del Cremlino di legittimare la propria posizione attraverso volti noti della politica europea.

Parallelamente, la probabile visita degli inviati di Trump segnala un tentativo di engaged directly con l'amministrazione statunitense, al di fuori dei canali diplomatici tradizionali, su questioni che vanno oltre il conflitto ucraino. La Dichiarazione di Ushakov sui "molti contatti informali" rivela una strategia diplomatica parallela, basata sulla riservatezza e sulla flessibilità, che potrebbe permettere a Mosca di testare le acque senza vincoli ufficiali.

Questa tattica appare particolarmente utile in un contesto internazionale segnato da forti tensioni e da un generale irrigidimento delle posizioni. Tuttavia, per l'Unione Europea, qualsiasi coinvolgimento di Schröder in negoziati è considerato inaccettabile data la sua storia di legami con il Cremlino, percepiti come incompatibili con il ruolo di mediatore neutrale. La vicenda evidenzia le profonde spaccature nella community occidentale riguardo alla gestione della Russia e alla ricerca di una soluzione al conflitto in Ucraina





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