Incontro raro tra generali USA e Cuba a Guantanamo

Il generale statunitense Francis Donovan, capo del Comando Sud, ha incontrato alti ufficiali cubani a Guantanamo per discutere di sicurezza operativa, in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e L'Avana.

L'alto generale statunitense Francis Donovan , a capo del Comando Sud degli Stati Uniti, ha tenuto un raro incontro venerdì con alti ufficiali militari cubani nel perimetro della stazione navale statunitense di Guantanamo Bay, a Cuba.

L'incontro, confermato dalle forze armate statunitensi, ha rappresentato il primo dialogo di questo tipo tra un capo del Comando Sud e rappresentanti militari cubani nella storia recente. Donovan ha discusso con la delegazione cubana, guidata dal generale Roberto Legra Sotolongo, primo viceministro del capo di Stato Maggiore, questioni di sicurezza operativa.

Il comandante statunitense ha inoltre condotto una valutazione della sicurezza perimetrale della base navale e ha affrontato con i funzionari della base temi come la protezione delle forze, la sicurezza dei membri del servizio e delle loro famiglie, e la prontezza operativa. L'incontro arriva in un momento di forti tensioni tra Washington e L'Avana, con Cuba che manifesta crescenti preoccupazioni per un possibile attacco militare statunitense contro l'isola comunista.

Le forze armate cubane hanno dichiarato su Facebook che l'incontro si è svolto con mutuo accordo e che entrambe le parti hanno concordato di mantenere le comunicazioni. La dichiarazione cubana ha sottolineato che le delegazioni hanno valutato positivamente l'incontro, nel corso del quale sono stati affrontati temi legati alla sicurezza attorno al perimetro di divisione dell'enclave militare, e hanno convenuto di mantenere i contatti tra i due comandi militari.

Il presidente Donald Trump ha spesso citato Cuba tra gli obiettivi di politica estera del suo secondo mandato e ha accennato che diventerà il suo focus una volta terminata la guerra con l'Iran. Trump è fortemente sostenuto dai cubano-americani più intransigenti in Florida, che da decenni spingono per un cambiamento di regime sotto l'egida statunitense, e la sua amministrazione ha progressivamente intensificato la pressione sull'isola.

Il 20 maggio, gli Stati Uniti hanno formalmente accusato l'ex presidente Raul Castro di quattro capi di omicidio per l'abbattimento nel 1996 di aerei civili operati da esuli con base a Miami. Questo atto d'accusa è l'ultimo esempio degli sforzi dell'amministrazione Trump per affermare l'influenza statunitense nell'emisfero occidentale.

Il ruolo più assertivo di Washington in America Latina è stato epitomizzato da un audace raid militare statunitense il 3 gennaio per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro a Caracas e portarlo a New York per affrontare accuse di traffico di droga. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, figlio di immigrati cubani e considerato un possibile candidato alla nomination repubblicana per la presidenza nel 2028, ha sollevato allarme a L'Avana parlando del rischio per la sicurezza nazionale rappresentato da quello che definisce uno stato fallito a soli 145 chilometri dalla Florida.

Il 5 maggio, Rubio e Donovan hanno posato davanti a una mappa di Cuba in un post su X pubblicato dal Comando Sud di Donovan, affermando che i colloqui si sono concentrati sugli sforzi statunitensi per contrastare le minacce che minano la sicurezza, la stabilità e la democrazia nell'emisfero. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha avvertito che qualsiasi azione militare porterebbe a un bagno di sangue in cui migliaia di cubani e americani morirebbero.

Trump ha imposto un blocco di carburante all'isola, minacciando tariffe sui paesi che forniscono carburante a Cuba, provocando interruzioni di corrente apparentemente infinite e nuovi colpi all'economia già in difficoltà dell'isola





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