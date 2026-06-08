Incontro ravvicinato con uno squalo nel Mediterraneo: un video fa chiarezza sulla salute dei nostri fondali

Durante una missione per rimuovere le reti da pesca abbandonate, un gruppo di sub si è trovato davanti il predatore più temuto del Mediterraneo. Un incontro pacifico che racconta molto sulla salute dei nostri fondali e sul vero pericolo per il mare.

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Un incontro ravvicinato e pacifico che racconta molto sulla salute dei nostri fondali. Fondazione Healthy Seas stavano lavorando per rimuovere le reti da pesca abbandonate. Il predatore è apparso dal blu all'improvviso. Ha girato intorno alla vecchia nave mostrando il muso e la pinna e poi si è allontanato con calma, senza mostrare alcuna aggressività verso l'uomo.

Il video dell'incontro, girato dalle telecamere dei sub, I sub non erano in cerca di squali, stavano pulendo il mare dalle reti fantasma. Eppure il posto dell'incontro spiega alla perfezione il perché dell'avvistamento. Le reti si impigliano sulle strutture dei relitti e vengono abbandonate, diventando trappole invisibili che continuano a uccidere pesci, tartarughe e anche gli stessi squali. Per gli scienziati questo faccia a faccia non è una sorpresa.

Il Mediterraneo è uno dei pochi posti al mondo dove questa specie protetta riesce ancora a riprodursi, nonostante la presenza di numerose minacce. Le immagini girate dal team ripuliscono l'animale dalla vecchia fama di killer spietato. Lo squalo ha studiato la situazione, ha capito che i sub non erano cibo e ha tirato dritto per la sua strada.

Un video che dimostra come il vero pericolo per il mare non siano i suoi abitanti più grandi, ma quello che gli esseri umani lasciano sul fondo





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