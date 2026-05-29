Incontro storico a Guantanamo tra vertice USA e Cuba: tensione alle stelle

Un incontro senza precedenti tra il capo del Comando Sud statunitense e ufficiali cubani a Guantanamo Bay evidenzia la crescente escalation delle tensioni tra Washington e l'Avana, in un contesto di minacce militari, sanzioni e accuse giudiziarie da parte dell'amministrazione Trump.

Il vertice militare statunitense a Guantanamo : crescono le tensioni tra USA e Cuba. L'incontro tra il generale Francis Donovan , capo del Comando Sud degli Stati Uniti, e alti ufficiali cubani presso la base navale di Guantanamo Bay rappresenta un evento senza precedenti, avvenuto in un contesto di crescenti preoccupazioni a L'Avana per una possibile azione militare americana contro l'isola.

L'amministrazione Trump, forte del supporto della comunità cubano-americana della Florida, ha intensificato la pressione su Cuba, arrivando a incriminare l'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento del 1996 di un aereo civile. Le mosse di Washington seguono un pattern più ampio di riaffermazione dell'influenza USA nell'emisfero occidentale, culminato nel raid per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Il segretario di Stato Marco Rubio, figlio di immigrati cubani e possibile candidato repubblicano per il 2028, ha descritto Cuba come un rischio per la sicurezza nazionale. Parallelamente, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha avvertito che qualsiasi attacco scatenerebbe un bagno di sangue con migliaia di vittime. A ciò si aggiunge il blocco dei carburanti imposto da Trump, che sta causando blackout prolungati e aggravando la crisi economica dell'isola





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