Incontro Strategico in Corea del Sud tra USA e Cina per Preparare il Summit di Pechino

Il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng si incontrano a Incheon per discutere di commercio e semiconduttori prima del vertice tra Trump e Xi Jinping.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, è atterrato mercoledì presso l'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, per avviare una serie di negoziati di fondamentale importanza con il vice premier cinese He Lifeng.

Questo incontro non rappresenta un semplice atto formale, ma costituisce un preludio strategico essenziale al vertice di altissimo livello che si terrà tra pochi giorni a Pechino, dove i leader delle due superpotenze economiche mondiali, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, si siederanno allo stesso tavolo per discutere il futuro delle relazioni bilaterali. L'obiettivo principale di questa tappa coreana è quello di allineare le posizioni e risolvere le divergenze più acute prima che i due capi di stato si incontrino ufficialmente tra giovedì e venerdì, cercando di evitare passi falsi diplomatici.

La scelta della Corea del Sud come luogo di incontro sottolinea l'importanza delle alleanze regionali e la volontà di coinvolgere partner strategici nel Pacifico. Oltre ai colloqui bilaterali tra Bessent e He, entrambi i diplomatici hanno in programma incontri separati con il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung presso la Casa Blu, la sede del potere presidenziale.

La presenza di figure chiave come il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang, principale negoziatore commerciale di Pechino, suggerisce che le discussioni non si limiteranno a questioni diplomatiche generali, ma entreranno nel merito di dettagli tecnici e contrattuali molto specifici. Le trattative, che si svolgeranno in una sala di ricevimento riservata dell'aeroporto di Incheon, mirano a creare un clima di cooperazione che possa facilitare l'agenda del summit di Pechino, trasformando l'aeroporto in un centro nevralgico della diplomazia globale per qualche ora.

Tra i temi centrali che domineranno l'agenda ci sono i forum per facilitare il commercio e gli investimenti reciproci, strumenti che entrambi i paesi vedono come necessari per stabilizzare i mercati globali in un momento di forte incertezza. Gli Stati Uniti puntano a ottenere impegni concreti da parte della Cina, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di aerei Boeing, prodotti agricoli americani e risorse energetiche.

Questi acquisti rappresenterebbero un segnale tangibile di apertura commerciale da parte di Pechino, alleviando parte della pressione legata al deficit commerciale statunitense e offrendo un vantaggio economico immediato alle industrie americane. Tuttavia, la strada verso un accordo non è priva di ostacoli, poiché la Cina ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle restrizioni imposte da Washington sulle esportazioni di semiconduttori avanzati. La questione dei chip rappresenta il vero punto di attrito tecnologico e strategico tra le due nazioni.

Pechino chiede esplicitamente l'allentamento delle sanzioni e delle misure restrittive che impediscono l'accesso a macchinari critici per la produzione di semiconduttori di ultima generazione, considerati vitali per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della difesa. Questo scontro tecnologico non riguarda solo l'economia, ma tocca la sicurezza nazionale e la supremazia industriale nel ventunesimo secolo.

Il tentativo di trovare un compromesso a Incheon sarà determinante per capire se il vertice di Pechino porterà a una tregua duratura o se le tensioni tecnologiche continueranno a definire il rapporto tra Washington e Pechino. L'attenzione del mondo intero è ora rivolta a questi colloqui preliminari, che potrebbero ridefinire gli equilibri del commercio globale e l'accesso alle tecnologie più avanzate del pianeta





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