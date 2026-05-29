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Incontro tra generale statunitense e ufficiali cubani a Guantanamo Bay

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Incontro tra generale statunitense e ufficiali cubani a Guantanamo Bay
Francis DonovanGuantanamo BayCuba
📆5/29/2026 9:29 PM
📰Internazionale
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L'alto generale statunitense Francis Donovan ha tenuto un raro incontro con alti ufficiali militari cubani a Guantanamo Bay, a Cuba. Donovan ha discusso questioni di sicurezza operativa con la delegazione cubana, che comprendeva il generale cubano Roberto Legra Sotolongo.

L'alto generale statunitense Francis Donovan , capo del Comando Sud degli Stati Uniti , ha tenuto un raro incontro venerdì con alti ufficiali militari cubani nel perimetro della stazione navale statunitense di Guantanamo Bay , a Cuba.

Donovan ha discusso brevemente questioni di sicurezza operativa con la delegazione cubana, che comprendeva il generale cubano Roberto Legra Sotolongo, primo vice ministro del Capo di Stato Maggiore. L'incontro è stato tenuto a Guantanamo Bay, dove la stazione navale statunitense ospita detenuti da oltre 20 anni. La presenza di Donovan a Guantanamo Bay è stata vista come un segno di apertura da parte degli Stati Uniti verso il governo cubano.

La riunione è stata tenuta in un contesto di crescente tensione tra gli Stati Uniti e Cuba a causa delle politiche di Washington verso l'isola caraibica. L'incontro tra Donovan e la delegazione cubana è stato descritto come

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