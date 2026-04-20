Incubo furto per Nicolò Zaniolo: la casa di Udine presa di mira dai malviventi

Brutta avventura per Nicolò Zaniolo: l'abitazione friulana del calciatore dell'Udinese è stata svaligiata durante il weekend. Il giocatore ha denunciato l'accaduto sui social con un duro sfogo contro i responsabili.

Il mondo del calcio italiano è stato scosso da un nuovo e spiacevole episodio di cronaca nera che ha visto come protagonista Nicolò Zaniolo . Il talentuoso calciatore, attualmente in forza alla squadra friulana dell' Udinese , ha subito un furto nella propria residenza privata durante lo scorso fine settimana.

L'incidente si è verificato proprio in concomitanza con una trasferta fuori porta che il giocatore aveva pianificato insieme alla moglie, Sara Scaperrotta, e ai loro due figli, subito dopo la deludente sconfitta rimediata sabato contro il Parma. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la banda di malviventi avrebbe agito con estrema precisione, studiando accuratamente le abitudini della famiglia. L'abitazione, situata in una zona residenziale isolata e tranquilla alla periferia di Udine, sarebbe stata monitorata per diversi giorni dai ladri, i quali hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per compiere il raid indisturbati. La reazione di Zaniolo non si è fatta attendere e, sebbene abbia poi rimosso i contenuti, ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. In un messaggio diretto e carico di sarcasmo rivolto agli autori del gesto, il fantasista ha definito i criminali come dei codardi. Il calciatore ha sottolineato con forza come il furto rappresenti una grave violazione della propria sfera privata e domestica, dichiarando ironicamente che, qualora avessero desiderato ottenere borse di lusso o oggetti di valore, sarebbe bastato chiederlo direttamente invece di irrompere nella sua proprietà. Zaniolo ha inoltre espresso un rammarico particolare, lasciando intendere che se si fosse trovato in casa al momento dell'intrusione, la situazione avrebbe potuto prendere una piega decisamente diversa, marcando così una distanza netta tra lui e chi commette atti di questa natura. Questo spiacevole evento riporta prepotentemente alla luce il tema della sicurezza per i calciatori professionisti, sempre più spesso vittime di intrusioni e furti mirati. Purtroppo, per Zaniolo non si tratta di una prima volta assoluta. La cronaca ricorda infatti diversi precedenti che hanno colpito la sua cerchia familiare e la sua sfera privata nel corso degli anni. Si pensi, ad esempio, al periodo in cui militava nella Roma, quando sua madre fu vittima di un furto ai danni della propria automobile e di alcuni gioielli, tra cui un orologio di valore. Ancora più recente è l'episodio avvenuto a La Spezia, dove la tabaccheria di famiglia fu presa di mira da ignoti. Questi eventi sollevano seri interrogativi riguardo alla protezione dei personaggi pubblici, costantemente esposti non solo agli occhi dei tifosi ma purtroppo anche alle attenzioni indesiderate della criminalità organizzata o di singoli malfattori che vedono in questi atleti dei bersagli facili





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