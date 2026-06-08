Indagato senatore di Forza Italia per violenza sessuale: anche un carabiniere coinvolto

Il senatore Francesco Silvestro e il carabiniere Antonio P. sono indagati per violenza sessuale e tentata violenza privata. Il fascicolo è stato trasmesso alla procura di Roma. Nel frattempo, il settore bancario è al centro di un grande riassetto che sembra prioritizzare gli interessi degli azionisti.

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi de' Francesi.

L'imprenditrice 52enne che ha sporto denuncia ha anche fatto il nome del carabiniere Antonio P., indagato per tentata violenza privata. L'iscrizione del senatore e del militare è avvenuta nell'ufficio che ha accolto l'originaria querela della donna, a tutela di entrambi e per consentire fin dall'immediatezza velocità alle indagini. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma per competenza.

Nel frattempo, il grande riassetto nel settore bancario sembra mettere al centro gli interessi degli azionisti, con personale, clienti e sportelli considerati semplici pedine da spostare. La mossa di Intesa Sanpaolo insieme a Bper per la presa del Montepaschi appare la più solida, ma la questione della concorrenza sembra essere trascurata





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