Indagine antiterrorismo scozzese su una serie di aggressioni a Edimburgo: arrestato un sospetto di 36 anni

Le autorità scozzesi stanno indagando su cinque feriti in una serie di atti violenti a Edimburgo; un uomo di 36 anni è stato arrestato. La polizia condanna il razzismo e l'odio religioso, invitando la comunità a collaborare.

Le forze dell'ordine antiterrorismo della Scozia stanno conducendo un'indagine approfondita su una serie di aggressioni violente avvenute nella capitale, Edimburgo , lo scorso venerdì. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalle autorità sabato, cinque uomini sono stati feriti a seguito di una sequenza di minacce, rapine e atti di vandalismo che si sono svolti nelle ore serali.

Gli aggressori hanno agito in maniera coordinata, prendendo di mira passanti e commercianti in diversi quartieri della città. Tre delle vittime hanno richiesto cure ospedaliere, seppur per ferite di lieve entità, mentre gli altri due hanno ricevuto assistenza medica di primo soccorso sul posto. L'episodio ha suscitato un forte clamore nella popolazione ed è stato subito condannato da rappresentanti istituzionali, che hanno richiamato l'unità e la coesione sociale come antidoto a qualsiasi forma di intolleranza.

Alle 21:30 ora locale (20:30 GMT) le forze di polizia hanno identificato e fermato un individuo di 36 anni, di nazionalità scozzese e con aspetto caucasico, che sarebbe stato il responsabile della catena di violenze. L'arresto è avvenuto dopo un breve inseguimento nella zona del centro storico, dove il sospetto è stato trattenuto senza ulteriori incidenti.

L'uomo è stato posto sotto custodia e rimane in stato di fermo, mentre gli investigatori stanno raccogliendo prove, ascoltando testimoni e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione il susseguirsi degli eventi. Le autorità hanno sottolineato che le indagini continueranno fino a chiarire se i motivi alla base dei fatti siano di natura criminale pura oppure alimentati da ideologie estremiste, dato che il comunicato ha menzionato esplicitamente un possibile legame con pregiudizi razziali e religiosi.

L'Assistente Capo della Polizia, Catriona Paton, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha condannato fermamente gli atti di violenza, ribadendo l'impegno delle forze dell'ordine a proteggere tutti i cittadini indipendentemente dalla loro origine o credo.

"Voglio inviare un messaggio chiaro e inequivocabile a tutte le nostre comunità: non c'è posto per il razzismo né per l'odio basato sulla fede nella Scozia. Siamo al nostro meglio quando restiamo uniti e difendiamo i valori della convivenza pacifica", ha dichiarato Paton.

La risposta della società civile non si è fatta attendere: numerosi gruppi religiosi e associazioni per i diritti umani hanno organizzato manifestazioni pacifiche in diversi punti della città per esprimere solidarietà alle vittime e ribadire il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione. Nel frattempo, la polizia ha chiesto alla popolazione di collaborare fornendo eventuali informazioni su comportamenti sospetti o su persone che potrebbero aver assistito agli eventi, al fine di accelerare il percorso investigativo e garantire che i responsabili vengano perseguiti secondo la legge





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