Indagine arbitrale, missione culturale e stretta fiscale sulle locazioni brevi: le ultime notizie

Un riepilogo delle principali notizie del giorno: un'indagine su una decisione arbitrale controversa, la promozione della cultura italiana all'estero e le nuove regole per le locazioni brevi.

Un'indagine della procura di Milano è in corso riguardo a un possibile errore arbitrale in una partita di calcio. La vicenda riguarda una decisione su un calcio di rigore concesso a seguito di una consultazione al VAR.

L'arbitro VAR, Daniele Paterna, dopo aver chiesto conferma ad un collega, ha cambiato indicazione suggerendo all'arbitro in campo, Fabio Maresca, di assegnare il rigore. Un video diffuso dall'agenzia AGI e un audio pubblicato da FattoQuotidiano.it hanno portato alla luce dubbi sulla correttezza della decisione e hanno innescato l'indagine. Paterna, inizialmente ascoltato come testimone, è ora indagato per falsa testimonianza, in quanto la sua versione dei fatti è stata ritenuta inattendibile alla luce delle prove video.

Parallelamente, il rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha concluso una missione negli Stati Uniti per presentare il suo libro "The American Club - La fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell’Occidente". Durante la missione, Giusti ha incontrato il console generale italiano a New York, Giuseppe Pastorelli, e il direttore dell'Istituto di Cultura Italiano a New York, Claudio Pagliara, per discutere di possibili collaborazioni future tra l'Università Link e le istituzioni statunitensi.

Il culmine della missione è stato il Gala annuale della Niaf (National Italian American Foundation), dove Giusti ha ricevuto il premio per l’Amicizia Accademica, intitolato ad Angelo Bartlett Giamatti, presidente di Yale University. Giusti ha sottolineato l'importanza dell'università come asset fondamentale per gli Stati, evidenziando il ruolo della diplomazia culturale e dello scambio scientifico nel superare la crisi internazionale. Infine, dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una stretta fiscale sulle locazioni brevi.

I proprietari potranno ancora usufruire della cedolare secca per i primi due immobili, ma a partire dal terzo, sarà obbligatorio aprire la partita IVA, in quanto si presumerà l'esercizio di un'attività imprenditoriale. Questa modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riduce il numero di immobili consentiti sotto il regime della cedolare secca da cinque a tre.

L'obiettivo è limitare l'applicazione della cedolare secca a chi svolge un'attività di locazione breve su piccola scala, evitando che attività economicamente strutturate possano beneficiare di un regime fiscale agevolato. Le aliquote della cedolare secca saranno del 21% per il primo immobile scelto dal contribuente e del 26% per il secondo. La nuova normativa si prevede genererà un maggiore gettito Irpef, stimato in circa 13 milioni di euro all'anno





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