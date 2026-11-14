Indagine avvelenamento Pietracatella: analisi tracce biologiche a Berlino

Il Robert Koch Institute analizza reperti cruciali per l'omicidio di madre e figlia a Pietracatella. Nuovi interrogatori a Campobasso mentre si attendono i risultati sulla ricina.

Il centro dell'inchiesta sull'assassinio di madre e figlia a Pietracatella si sposta temporaneamente in Germania. Gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si apprestano a recirsi presso il Robert Koch Institute di Berlino. L'obiettivo è acquisire dati critici attraverso un accertamento tecnico su cinque reperti specifici, conservati nella struttura tedesca dal 30 luglio scorso.

I cinque oggetti custoditi includono un sacchetto contenente Kefir, un contenitore di spazzatura, una borraccia e altri elementi biologici. Questi frammenti rappresentano la chiave di volta per risolvere il giallo relativo alla morte avvenuta a dicembre dell'anno scorso. Le due vittime molisane sono decedute in seguito a un avvelenamento perpetrato tramite l'uso della ricina, una tossina letale.

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Analisi irripetibile presso il Robert Koch Institute

IlRobert Koch Institute condurrà giovedì prossimo, il 19 novembre, un accertamento irripetibile sulle impronte e le tracce biologiche presenti sui campioni. Questa procedura sarà eseguita in stretta collaborazione con gli esperti tedeschi specializzati. La Procura di Larino ha imposto che l'intera operazione venga videoregistrata per garantire la massima trasparenza del procedimento tecnico.

I verbali relativi a questa attività investigativa dovranno essere depositati entro cinque giorni dal termine delle operazioni. Trattandosi di un atto definitivo e non ripetibile, le parti coinvolte sono state formalmente avvisate. Sia gli indagati sia le parti offese hanno il diritto di intervenire durante lo svolgimento delle analisi per tutelare i propri interessi processuali.

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Laboratorio tedesco e tempistiche dei risultati

Il lavoro di analisi forense sta richiedendo più tempo del previsto rispetto alle stime iniziali. Il Robert Koch Institute aveva già ottenuto una proroga a ottobre e sta valutando di richiedere un ulteriore prolungamento dei tempi entro fine novembre. Questa dilatazione dei tempi è dovuta alla complessità delle analisi condotte sui 131 reperti prelevati nella casa delle vittime.

I risultati ufficiali sulla presenza o meno della ricina sui campioni non arriveranno quindi prima della fine dell'anno. La datazione precisa delle analisi è fondamentale per collegare le prove fisiche ai movimenti delle vittime negli ultimi giorni di vita. L'attesa per i referti tecnici rappresenta un punto di blocco temporaneo ma cruciale per l'avanzamento dell'indagine.

Nuovi interrogatori e posizione dei medici indagati

Mentre si attendono i risultati forensi, l'inchiesta procede parallelamente con l'audizione di nuovi testimoni. Stamattina, in questura a Campobasso, la Squadra Mobile ha ascoltato per oltre un'ora un tecnico di laboratorio. L'uomo lavora presso l'Istituto Agrario di Riccia ed è marito di un'insegnante amica di vecchia data di Gianni Di Vita.

Gianni Di Vita è il padre e marito delle due donne vittime dell'avvelenamento. La scuola per cui lavora il tecnico è stata oggetto di perquisizioni da parte della polizia nelle settimane precedenti. Altri interrogatori di persone informate dei fatti sono già programmati per la prossima settimana per ampliare il quadro delle conoscenze.

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L'inchiesta sulla duplice uccisione è attualmente classificata come contro ignoti per il reato di omicidio premeditato. Parallelamente, cinque medici rimangono sotto indagine per il reato di omicidio colposo. La distinzione tra le due linee investigative permette di valutare separatamente la dinamica dell'omicidio e le responsabilità mediche. La strategia investigativa punta a incrociare i dati biologici tedeschi con le testimonianze locali per identificare gli autori materiali.