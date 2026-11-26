Indagini sull'avvelenamento di due vittime a Pietracatella. Antonello Di Vita, fratello di Gianni, convocato nuovamente. Dettagli sui sospetti.

Le indagini sull'inquietante caso di avvelenamento verificatosi a Pietracatella compiono un nuovo passo significativo con la nuova convocazione in Procura di Antonello Di Vita. L'uomo, fratello della vittima Gianni Di Vita, torna al centro delle indagini dopo essere stato già sentito in precedenza. Questo sviluppo segue la scoperta che le due vittime sono decedute dopo essere state avvelenate con la ricina nei giorni successivi al Natale del 2025.

Dettagli sulle Convocazioni Investigative

Antonello Di Vita era già stato ascoltato dagli investigatori nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Questa audizione iniziale aveva permesso alle autorità di raccogliere le prime versioni disponibili dal nucleo familiare. La nuova convocazione suggerisce che la macchina investigativa stia approfondendo specifici aspetti della dinamica degli eventi.

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Al momento non sono stati resi noti i motivi ufficiali della nuova convocazione né gli eventuali aspetti che gli inquirenti intenderebbero approfondire in questa seconda fase. La segretezza sulle tempistiche esatte e sui contenuti specifici è fondamentale per garantire l'integrità delle indagini in corso.

Focus sulle Testimonianze Familiari

Mentre proseguono gli accertamenti per fare luce sul duplice avvelenamento, gli investigatori sembrano aver tornato a concentrarsi sulle testimonianze dei familiari. Questa scelta indica che le dichiarazioni dei parenti stretti continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per ricostruire l'arco temporale e le relazioni delle vittime.

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Il ruolo di Antonello Di Vita come fratello della vittima Gianni Di Vita gli conferisce una posizione privilegiata per fornire chiarimenti su circostanze che potrebbero sfuggire ad altre fonti. La sua collaborazione è essenziale per comprendere appieno il contesto in cui si sono verificati gli eventi tragici.

Sviluppi Mediatici e Prossime Tappe

Ulteriori sviluppi dell'inchiesta saranno raccontati nel corso della puntata di Ore 14 Sera, in onda giovedì 26 novembre. La trasmissione di Salvo Sottile, che ha inizialmente rilanciato l'indiscrezione, dovrebbe offrire nuovi dettagli sul ruolo assunto da Antonello Di Vita nelle indagini.

Questa ulteriore copertura mediatica attenderà di rendere pubblici i risultati delle ultime interrogatorie. La comunità locale e gli appassionati del caso monitoreranno con attenzione le dichiarazioni che emergeranno dal programma televisivo per avere un quadro più completo della situazione giudiziaria.