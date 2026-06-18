Indagine del Dipartimento di Giustizia su Khamenei e le banche statunitensi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su come la Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, abbia costituito un portafoglio di investimenti globale con esposizione alle banche di Wall Street. L'indagine fa parte di un'analisi più ampia sulle accuse di riciclaggio di denaro e corruzione e comprende l'esame delle transazioni che coinvolgono società controllate da Khamenei.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su come la Guida Suprema dell' Iran , Mojtaba Khamenei , abbia costituito un portafoglio di investimenti globale con esposizione alle banche di Wall Street.

Secondo Bloomberg News, che cita funzionari a conoscenza della questione, l'indagine fa parte di un'analisi più ampia sulle accuse di riciclaggio di denaro e corruzione. Gli investigatori stanno esaminando il ruolo delle banche statunitensi in tali transazioni, che includono società controllate da Khamenei. Tra le banche oggetto di indagine figurano JPMorgan Chase e Citigroup.

Tuttavia, l'indagine non implica necessariamente che verranno formulate accuse, e il principale obiettivo dell'indagine è Khamenei. Il leader supremo dell'Iran ha l'ultima parola sulle questioni di Stato, tra cui la politica estera e il programma nucleare iraniano





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