Indagine della Procura contabile: risparmiavano sui servizi ai migranti per acquistare lussi

L'inchiesta della Procura regionale della Corte dei conti della Campania e della guardia di finanza ha scoperto che alcuni responsabili dell'accoglienza dei migranti hanno risparmiato sui servizi assistenziali a loro garantiti per acquistare borse e prodotti di lusso. Gli inquirenti contestano un danno erariale di un milione e 300mila euro agli indagati. L'inchiesta si concentra sui centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio 'Maleventum' di Benevento.

L'inchiesta della Procura regionale della Corte dei conti della Campania e della guardia di finanza ha scoperto che alcuni responsabili dell'accoglienza dei migranti hanno risparmiato sui servizi assistenziali a loro garantiti per acquistare borse e prodotti di lusso come Hermès, Chanel e Prada, o per pagarsi viaggi e soggiorni.

Gli inquirenti contestano un danno erariale di un milione e 300mila euro agli indagati. L'inchiesta si concentra sui centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio 'Maleventum' di Benevento, dove otto persone, tra cui ex funzionari della Prefettura di Benevento, sono state raggiunte dagli inviti a dedurre della Procura della Corte dei conti. La Procura contabile ha iniziato l'inchiesta dopo la trasmissione, nel dicembre 2018, del procedimento penale che ha portato alla condanna del tribunale di Benevento lo scorso 21 aprile.

I controlli effettuati dai finanzieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti e l'assenza degli adeguati standard di sicurezza, con il mancato rispetto degli obblighi previsti dai capitolati di appalto. Le persone migranti venivano accolte in strutture fatiscenti e senza il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Secondo gli accertamenti, tra il 2014 e il 2018, al consorzio Maleventum sarebbero confluiti attraverso la Prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro erogati dal ministero dell'Interno per accogliere i richiedenti protezione internazionale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inchiesta Procura Contabile Accoglienza Migranti Maleventum Danno Erariale Lusso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Graziata' la giudice spiona, un legale: doppio binarioL'avvocato Pensa scrive alla Procura di Milano dopo l'archiviazione della Raineri

Read more »

Paula scomparsa nel 2012, riaperto il caso Farneta: indagato l'ex marito per omicidioDopo una segnalazione alla Procura ripartono gli scavi nei pressi della Certosa di Farneta

Read more »

Pasticcio monoclonali, il documento della Corte dei Conti che dà torto a AifaL'audizione di Ranieri Guerra smentisce la versione dell'Italia sulla donazione di 10mila dosi in pandemia della Eli Lilly

Read more »

Non ci fu violenza sessuale, archiviata l'inchiesta sul calciatore SoletIl gip ha accolto richiesta della Procura, soddisfazione della difesa (ANSA)

Read more »