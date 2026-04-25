Indagine della Procura di Milano su presunta interferenza VAR in Udinese-Parma: Rocchi indagato

La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, per concorso in frode sportiva in relazione alla partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Si ipotizza un intervento per influenzare l'assegnazione di un rigore all'Udinese.

La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'indagine complessa e delicata riguardante possibili irregolarità e interferenze indebite nelle decisioni prese durante l'utilizzo del Video Assistant Referee ( VAR ) in una partita specifica del campionato di Serie A : Udinese-Parma , disputatasi il primo marzo 2025.

Al centro dell'inchiesta vi è Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri per la Serie A e la Serie B, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi formulata dagli inquirenti si concentra su una presunta pressione esercitata per influenzare le decisioni del VAR durante la suddetta partita, con l'obiettivo di favorire l'Udinese.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la Procura milanese sospetta che Rocchi abbia tentato di indirizzare l'arbitro VAR, Marco Paterna, a rivedere una specifica azione di gioco e a suggerire all'arbitro in campo, Fabio Maresca, di assegnare un calcio di rigore all'Udinese. Tale azione, se confermata, costituirebbe una grave violazione del protocollo VAR, che sancisce l'indipendenza e l'autonomia delle sale VAR nel processo decisionale.

L'intervento ipotizzato non sarebbe stato un semplice consiglio o chiarimento, ma un vero e proprio tentativo di alterare l'esito della partita, compromettendo l'integrità della competizione. Le indagini si basano sull'analisi dettagliata di materiale video e audio relativo alla partita Udinese-Parma, che ha permesso agli inquirenti di individuare elementi sospetti e di formulare l'ipotesi di reato.

Al momento, l'attenzione investigativa è concentrata principalmente su questo match, ma la Procura non esclude di estendere le indagini ad altre partite della stagione passata, qualora emergessero elementi di interesse. Rocchi, dal canto suo, si è detto fiducioso di poter dimostrare la propria innocenza e di chiarire la sua posizione di fronte alla giustizia. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla trasparenza e l'imparzialità del sistema arbitrale italiano e sulla necessità di garantire la piena autonomia delle sale VAR.

L'indagine rappresenta un duro colpo per l'immagine del calcio italiano, già scosso da precedenti scandali e polemiche. La Procura milanese sta lavorando con la massima serietà e professionalità per accertare la verità e per individuare eventuali responsabilità. L'inchiesta è in una fase delicata e complessa, e gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori prove e testimonianze per ricostruire l'accaduto. Parallelamente all'indagine sulla partita Udinese-Parma, la Procura sta valutando anche la posizione di altre persone coinvolte nella gestione del VAR e dell'arbitraggio.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e nel mondo del calcio, con numerosi commenti e reazioni da parte di giocatori, allenatori, dirigenti e tifosi. Molti hanno espresso preoccupazione per la possibile compromissione dell'integrità del campionato e hanno chiesto che vengano adottate misure rigorose per prevenire il ripetersi di episodi simili.

In un contesto più ampio, l'indagine si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso la lotta alla frode sportiva e alla corruzione nel calcio, sia a livello nazionale che internazionale. Le autorità competenti stanno intensificando i controlli e le indagini per garantire la regolarità delle competizioni e per tutelare gli interessi dei tifosi e degli appassionati di sport.

La situazione attuale richiede una profonda riflessione sul sistema arbitrale e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e di trasparenza. L'obiettivo è quello di restituire credibilità al calcio italiano e di garantire che le partite siano disputate in un clima di correttezza e lealtà





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