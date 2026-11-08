Indagine Facile.it e mUp Research: paghetta giovanile 54 euro al mese

L'indagine Facile.it rivela che il 59,9% dei giovani 10-18 anni riceve 54 euro mensili. Dati su frequenze e transizioni digitali alle carte prepagate.

Una ricerca commissionata da Facile.it e condotta dall'istituto di ricerca mUp Research ha illuminato le abitudini finanziarie delle giovani generazioni italiane. I dati confermano che il 59,9% dei ragazzi tra i 10 e i 18 anni riceve regolarmente una somma di denaro dai propri genitori. Questa pratica, descritta come una realtà consolidata e non lontana, coinvolge oltre la metà dei giovani analizzati nel campione nazionale esteso ai 18-74 anni.

La media mensile e la frequenza dei pagamenti

Il valore medio della somma ricevuta dai giovani è stabilito in quasi 54 euro al mese. La frequenza di questi versamenti varia significativamente tra le famiglie: il 56,1% dei destinatari percepisce la somma settimanalmente, mentre il 27,2% la riceve una volta al mese. Una quota minore, pari al 16,8%, ottiene il denaro su richiesta diretta o in occasioni specifiche.

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Variazioni economiche legate all'età dei minori

La cifra erogata mostra una chiara correlazione con la fascia di età dei ragazzi. I giovani più grandi, tra i 16 e i 18 anni, ricevono in media 72 euro al mese. La somma diminuisce a 49 euro per i ragazzi di 13-15 anni e scende ulteriormente a 35 euro per i minori di 12 anni. Questo gradiente riflette una progressiva responsabilizzazione economica all'avvicinarsi della maggiore età.

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La digitalizzazione delle transazioni monetarie

Sebbene il denaro contanti rimanga la modalità di distribuzione preferita dai genitori, si registra una tendenza crescente verso strumenti digitali. Circa 500mila ragazzi ricevono già la loro paghetta tramite applicazioni mobili o ricaricando carte prepagate digitali. Questa migrazione verso il digitale segna un cambiamento strutturale nel modo in cui le famiglie gestiscono le piccole economie domestiche dei figli.

Impatto sull'educazione finanziaria domestica

La disponibilità di strumenti digitali per la gestione della paghetta offre ai giovani un primo approccio pratico alla gestione dei fondi. L'utilizzo di carte prepagate e app consente ai genitori di monitorare le spese mentre i figli sviluppano autonomia. Questa transazione tecnologica supporta un'educazione finanziaria moderna, preparando i minori alle esigenze di un'economia sempre più cashless e digitale.