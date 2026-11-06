I magistrati milanesi chiudono l'indagine sulla rete di sorveglianza cinese contro il dissenso di Li Ying. Otto cittadini cinesi e due italiani sono indagati per associazione criminale e minacce.

I magistrati di Milano hanno completato l'indagine su una rete legata alle autorità cinesi che ha perseguitato per anni il critico del governo Pechino Li Ying, noto anche come "Maestro Li". L'attività investigativa ha dimostrato l'esistenza di un coordinato sforzo di monitoraggio, intimidazione e molestie contro l'artista residente in Italia dal 2015. L'articolo fornisce informazioni dettagliate sui sospetti, sui metodi utilizzati e sulle implicazioni per la libertà di espressione. Questa vicenda rappresenta un caso emblematico di repressione transnazionale nel contesto europeo.

Dettagli Centrali del Caso Investigativo

La vicenda è nata quando Li Ying ha filmato attraverso lo spioncino della propria porta un uomo che scriveva "stupro" su un muro vicino al suo appartamento a Torino nell'ottobre 2024. Tale evento ha scatenato un'indagine approfondita rivelando una sorveglianza sistematica. I sospetti visitavano ripetutamente le residenze di Li, fotografavano gli ingressi e monitoravano gli edifici da caffè vicini. Le indagini hanno portato all'identificazione di dieci sospetti, di cui otto cittadini cinesi e due cittadini italiani.

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Le autorità giudiziarie hanno informato i sospetti della conclusione delle indagini il 23 ottobre, offrendo loro l'opportunità di rispondere prima di un possibile processo. Durante le operazioni, è emerso che un sospetto aveva raccolto oltre 4.000 foto e 35 video collegati alle pedinamenti. Questa mole di dati comprova la natura meticolosa e prolungata delle attività di spionaggio condotte ai danni dell'artista. La raccolta di prove includeva informazioni estratte dalle cassette della posta e conversazioni con i residenti dei palazzi.

Posizioni delle Parti Coinvolte

Li Ying ha accolto con favore l'evoluzione del caso, definendo le azioni subite come una "molestia e minaccia incessanti" per aver condiviso storie reali sui cittadini cinesi. L'artista ha espresso gratitudine agli investigatori, sottolineando come la sua attività su X, con 2,2 milioni di follower, documentasse eventi sensibili ignorati dai media cinesi. La sua testimonianza evidenzia come la repressione non si limiti al suolo cinese, ma si estenda agli oppositori all'estero. Li Ying ha dichiarato di essere felice che il caso proceda verso un giudizio finale.

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Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha negato l'esistenza della "repressione transnazionale", affermando che la Cina è governata dallo stato di diritto. Un portavoce ha aggiunto che Pechino attribuisce grande importanza alla salvaguardia dei diritti dei cittadini cinesi all'estero. La risposta ufficiale cerca di smentire le accuse di coordinamento con le agenzie di sicurezza, sostenendo la legalità delle azioni intraprese. Il Ministero della Sicurezza Pubblica non ha risposto alle richieste di commento, lasciando senza risposta diretta le specifiche accuse di spiagnetto.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Due presunti capi del gruppo sono accusati di agire per conto della polizia cinese mantenendo contatti con diplomatici e il Dipartimento del Fronte Unito. Tale dipartimento è dedicato alla propaganda degli obiettivi del Partito Comunista all'estero. I sospetti sono accusati di associazione criminale con l'obiettivo di impedire la libertà di espressione dei dissidenti. La violazione comporta fino a sette anni di carcere ai sensi della legge italiana. Il reclutamento di seguaci e il pagamento di somme per la localizzazione di Li Ying sono stati documentati nei fascicoli.

Le pressioni hanno costretto Li Ying a cambiare frequently residenza tra Milano e Torino per evitare il rilevamento. Informazioni personali sono state pubblicate online e esercitate pressione sulla famiglia in Cina. Il caso si inserisce in un contesto più ampio di scrutinio italiano sugli sforzi cinesi di monitorare i critici. Polizia italiana ha rilevato nel febbraio precedenti cyberattacchi mirati al Ministero dell'Interno, cercando di identificare ufficiali coinvolti in indagini su gruppi criminali cinesi. La comunità internazionale monitora con attenzione queste dinamiche transnazionali.