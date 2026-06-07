Indagine militare israeliana sull'uccisione di un neonato palestinese in Cisgiordania

L'esercito israeliano ha avviato un'indagine penale dopo che un soldato ha sparato contro un'auto uccidendo un bambino di sette mesi e ferendo i genitori. La famiglia contesta la versione ufficiale sull'accaduto.

Il 1 giugno 2026, nella Cisgiordania occupata, una bandiera israeliana sventola presso un nuovo insediamento israeliano, osservata da bandiere palestinesi vicino Ramallah, in un'immagine che simboleggia la continua tensione nella regione.

Tuttavia, un episodio particolarmente drammatico è avvenuto venerdì 5 giugno, quando un soldato israeliano ha aperto il fuoco contro un'automobile conducendo alla morte di un neonato palestinese di sette mesi, Sam Fahd Abu Haikal, e al ferimento dei suoi genitori. L'incidente è avvenuto nella zona di Tel Rumeida, vicino alla città di Hebron. L'esercito israeliano, in un primo comunicato, aveva sostenuto che il veicolo stava accelerando verso le truppe, giustificando il colpo esploso.

Ma la versione dei fatti fornita dal padre, Fahd Abu Haikal, è nettamente diversa: l'uomo ha dichiarato di essersi fermato non appena ha visto i soldati sulla strada e che un militare, posizionato a circa dieci metri di distanza, ha sparato attraverso il parabrezza dopo che l'auto era già completamente ferma. Il proiettile ha colpito il padre al braccio, ha trapassato il corpo del bambino, uccidendolo, e ha ferito la moglie al volto.

La dinamica dell'accaduto ha sollevato interrogativi sulla sproporzione dell'uso della forza e sulla valutazione della minaccia percepita dai soldati. Di fronte alle crescenti polemiche e alle preoccupazioni internazionali, l'esercito israeliano ha annunciato domenica 7 giugno l'apertura di un'indagine penale da parte della sua unità di polizia criminale militare. Un esame preliminare avrebbe confermato la necessità di un'attenta ricostruzione degli eventi, con l'intento di trasferire i risultati all'Ufficio del Procuratore Militare Generale per le successive valutazioni giuridiche.

Non sono stati resi noti i nomi dei soldati coinvolti né è chiaro se siano stati momentaneamente sospesi dai compiti operativi. Questo caso riaccende i riflettori sulla condotta delle forze di sicurezza israeliane nei territori occupati e sul delicato equilibrio tra operazioni di sicurezza e protezione dei civili. La comunità internazionale, attraverso vari portavoce, ha espresso profonda preoccupazione per l'escalation di violenza e ha chiesto indagini trasparenti e rigorose.

Parallelamente, le autorità palestinesi hanno condannato l'episodio definendolo un crimine di guerra e hanno invocato un intervento della Corte Penale Internazionale. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni persistenti in Cisgiordania, caratterizzate da scontri occasionali, demolizioni di case e espansione degli insediamenti israeliani, fattori che minano gli sforzi per una ripresa dei negoziati di pace.

Mentre le famiglie delle vittime piangono i propri cari, la società civile di entrambe le parti continua a mobilitarsi, chiedendo giustizia e responsabilità. Le immagini del neonato senza vita e dei genitori feriti hanno già fatto il giro del mondo, alimentando il dibattito sul rispetto dei diritti umani nei Territori Palestinesi. Il futuro dell'indagine militare rimane incerto: non è raro che tali inchieste si concludano con poche conseguenze per i responsabili, alimentando un senso di impunità tra la popolazione palestinese.

Tuttavia, l'attenzione mediatica internazionale potrebbe indurre le autorità israeliane a un procedimento più severo. Nel frattempo, il governo di Netanyahu, impegnato in una complessa crisi politica interna, deve bilanciare le pressioni della base elettorale nazionalista con le esigenze di non isolarsi diplomaticamente. Ogni episodio di violenza in Cisgiordania rischia di innescare una rapida escalation, con possibili riflessi sulla stabilità regionale.

Il ricordo di analoghi casi, in cui soldati israeliani sono stati indagati per eccessi di violenza, suggerisce che il percorso verso una condanna certa è ancora lungo e accidentato. La società israeliana stessa appare divisa: alcuni sostengono la necessità di mantenere un rigido controllo militare per ragioni di sicurezza, altri denunciano l'effetto controproducente di tali azioni sulla reputazione internazionale di Israele.

In questo scenario, il dolore della famiglia Abu Haikal diventa un simbolo della difficile convivenza e delle profonde fratture che persistono. La speranza di una risoluzione pacifica sembra lontana, mentre i morti civili continuano ad aumentare la rabbia e il desiderio di rivalsa da entrambe le parti. L'evoluzione di questa indagine sarà seguita con attenzione da tutti gli attori regionali e globali coinvolti nel conflitto israelo-palestinese





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