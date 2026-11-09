Indagine Nvidia: Jensen Huang ammette l'uso di una spia per proteggere i segreti

Il CEO di Nvidia Jensen Huang si scusa per l'impiego di una collaboratrice con legami cinesi come spia aziendale. L'evento ha scatenato un'indagine immediata.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha intrapreso un'indagine rigorosa dopo che il CEO, Jensen Huang, ha ammesso pubblicamente di aver assunto una donna conosciuta come agente dell'intelligence cinese per proteggere i segreti aziendali. L'annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre, segnando un momento di massima tensione per l'azienda leader nei chip per l'intelligenza artificiale.

La confessione di Jensen Huang

Huang ha dichiarato con assoluta chiarezza di aver assunto l'individuo per condurre indagini di sicurezza su una minaccia specifica, non per spiare i dipendenti o i concorrenti in modo generico. Ha definito questa scelta come una decisione errata e ha espresso le sue scuse ufficiali ai dipendenti, alla sua famiglia e all'intero azionariato. L'ammissione ha confermato che l'azione era stata finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei segreti commerciali dell'azienda da potenziali rischi esterni.

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Dettagli sull'indagine e la minaccia

Secondo quanto riportato da Reuters, l'indagine è stata avviata immediatamente dopo che la stampa ha appreso dell'esistenza di questa operazione interna. Huang ha spiegato che l'assunzione è avvenuta per investigare su una minaccia concreta, anche se non ha specificato la natura esatta di tale pericolo. Ha ribadito che la donna in questione era conosciuta in precedenza come agente dell'intelligence cinese, una rivelazione che ha immediatamente sollevato dubbi sulla sicurezza delle informazioni riservate e sulla trasparenza gestionale.

Reazioni e conseguenze legali

La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità federali statunitensi, che stanno valutando le implicazioni legali dell'impiego di tale figura. Non è ancora chiaro se ci saranno azioni penali o sanzioni amministrative, ma l'attenzione si concentra sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla conformità normativa. Huang ha sottolineato di non essere al corrente di alcun accesso non autorizzato da parte della donna ai dati riservati, assicurando che non vi siano state perdite di informazioni sensibili.

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Impatto sul mercato e sui dipendenti

Le azioni Nvidia hanno risentito della notizia, registrando un calo significativo durante le negoziazioni successive all'annuncio. I dipendenti, uniti nei sindacati, hanno espresso preoccupazione per la cultura aziendale e la fiducia verso la leadership. L'evento pone una domanda fondamentale sulla gestione della sicurezza in un'epoca di crescente tensione geopolitica tra Stati Uniti e Cina, evidenziando la delicatezza delle operazioni nel settore tecnologico.

Prospettive future e trasparenza

Di fronte alle pressioni, Nvidia ha promesso una piena cooperazione con le autorità di regolamentazione e un impegno rinnovato per la trasparenza. L'azienda sta rivedendo le proprie politiche interne per prevenire episodi simili, rafforzando i protocolli di assunzione e di sorveglianza. L'opinione pubblica e gli investitori monitoreranno attentamente gli sviluppi, poiché la risoluzione di questo caso definirà la reputazione a lungo termine di un pilastro dell'ecosistema tecnologico globale.