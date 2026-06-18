Indagine parlamentare in Corea del Sud sulla carenza di schede elettorali durante le elezioni locali

Il parlamento sudcoreano ha avviato un'inchiesta di 45 giorni sulla Commissione elettorale nazionale dopo che gravi carenze di schede hanno interrotto il voto nelle elezioni locali del 3 giugno, scatenando proteste e dimissioni.

Il parlamento sudcoreano ha avviato un'indagine parlamentare di 45 giorni sulla Commissione elettorale nazionale (NEC) a seguito della grave carenza di schede elettorali che ha interrotto le operazioni di voto nelle elezioni locali del 3 giugno.

L'incidente, definito un vero e proprio fiasco, ha scatenato ondate di proteste pubbliche, ha portato alle dimissioni del capo della NEC e ha spinto il Presidente Lee Jae Myung a chiedere con forza un'inchiesta approfondita e trasparente. La speciale commissione d'inchiesta, composta da parlamentari del Partito Democratico al governo, del principale partito di opposizione People Power Party (PPP) e di formazioni minori, sarà presieduta dal deputato del PPP Yoon Sang-hyun.

Il Presidente dell'Assemblea nazionale, Cho Jeong-sik, ha sottolineato che questa indagine non è un punto di arrivo ma l'inizio di un processo essenziale per ricostruire la fiducia dei cittadini, affermando che l'obiettivo è identificare le cause precise e predisporre misure di riforma della gestione elettorale che possano essere percepite come credibili e affidabili dall'opinione pubblica. La NEC ha ammesso le proprie mancanze, con il segretario generale ad interim Kang Dong-wan che ha definito la preparazione inadeguata "devastante" per la commissione, garantendo la piena collaborazione con l'inchiesta parlamentare, con l'indagine congiunta avviata da polizia e procura e con un audit interno.

I dati ufficiali rivelano che le carenze di schede sono occorse in 91 seggi elettorali in tutto il paese, con la votazione sospesa per brevi periodi in 26 di essi. Un caso emblematico si è verificato nel distretto di Songpa a Seul, dove un seggio è rimasto chiuso per quasi due ore, riaprendo solo per consentire a circa 175 persone in attesa con un numero di prenotazione di esercitare il proprio diritto di voto, nonostante 12 elettori non abbiano fatto ritorno.

L'episodio ha sollevato domande serie sull'organizzazione logistica e sul piano di emergenza della commissione elettorale, con la procedura di emissione dei "biglietti d'attesa" messa sotto scrutinio. La portata dello scandalo ha superato la semplice disfunzione operativa, configurandosi agli occhi di molti come una violazione dei diritti civili fondamentali. Per questo, il dibattito nazionale si è concentrato sulla necessità di una ristrutturazione completa della NEC, con richieste di maggiore trasparenza, accountability e modernizzazione dei processi.

La commissione parlamentare avrà 45 giorni per condurre le sue audizioni e raccogliere prove, un termine considerato ristretto da alcuni analisti data la complessità del caso. I risultati dell'indagine, che promette di essere un test cruciale per la maturità democratica del paese, potrebbero avere ripercussioni profonde sulla credibilità delle istituzioni e sul futuro della legislazione elettorale sudcoreana.

La comunità internazionale guarda con attenzione a questa vicenda, poiché la Corea del Sud è storicamente considerata un modello di democrazia solida nella regione. Le elezioni locali, che interessano cariche importanti a livello municipale e provinciale, sono un banco di prova significativo per qualsiasi sistema elettorale.

Pertanto, il restoring public trust diventa l'imperativo categorico per tutte le forze politiche coinvolte, al di là delle loro appartenenze dipartitiche





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