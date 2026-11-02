Indagine Pasolini: Roma riapre il caso dopo cinquantunesimo anniversario

La Procura di Roma riapre le indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini nel 51° anniversario, affidando il fascicolo al pm Silvia Santucci grazie alla spinta dell'avvocato Stefano Maccioni.

La Procura della Repubblica di Roma ha ufficialmente riaperto le indagini sull'omicidio del regista, giornalista e scrittore Pier Paolo Pasolini, avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975 all'idroscalo di Ostia. Questo storico sviluppo si verifica in occasione del cinquantunesimo anniversario della morte, segnando una svolta significativa dopo decenni di incertezze giudiziarie. Il fascicolo è stato immediatamente affidato alla procura Silvia Santucci, con l'obiettivo di riesaminare prove e testimonianze alla luce di nuovi elementi emersi nel corso degli ultimi anni.

La storia processuale e la riapertura delle indagini

Il percorso legale che ha portato a questa decisione è complesso e ricco di svolte. Nel 1976 il tribunale di Roma, sezione dei minorenni, condannò Pino Pelosi a dieci anni di reclusione in primo grado per l'omicidio del regista. La sentenza fu confermata in appello e divenne definitiva nel 1979. Tuttavia, già a metà degli anni '90 e successivamente nel 2005 durante la trasmissione televisiva Rai Ombre sul giallo, Pelosi ritrattò più volte la sua confessione iniziale.

Also read Omicidio Pasolini, la Procura di Roma apre una nuova indagine

Pelosi affermò di non aver partecipato in prima persona all'aggressione, sostenendo che l'atto fosse stato compiuto da tre persone con accento siciliano che si sarebbero accanite su Pasolini utilizzando bastoni e catene. A quel tempo, l'avvocato di parte civile Nino Marazzita chiese la prima richiesta di riapertura del caso alla procura di Roma, ma l'istanza fu subito archiviata, chiudendo momentaneamente la questione per le autorità giudiziarie.

Ruolo dell'avvocato Maccioni e nuovi elementi

La svolta recente è avvenuta grazie all'instancabile attività dell'avvocato Stefano Maccioni, che assiste nel procedimento uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon, insieme all'ordine dei giornalisti del Lazio. Il legale aveva già nel marzo del 2009 chiesto la riapertura delle indagini, con particolare insistenza sulla necessità di effettuare indagini scientifiche sui reperti custoditi nel museo criminologico di Roma. Questa richiesta iniziale non ottenne immediati risultati, ma gettò le basi per future azioni. Nel frattempo, il nuovo fascicolo di indagine fu inizialmente affidato alla magistrata Diana De Martino. Successivamente, per cinque anni, il magistrato Francesco Minisci della procura di Roma svolse nuove indagini. Tuttavia, nel 2015 Minisci chiese l'archiviazione del caso, provvedimento che fu disposto dalla gip del tribunale, Maria Agrimi. Nonostante questa archiviazione, le spinte per una revisione del caso non si arrestarono, continuando a raccogliere appelli per una verità giudiziaria più completa.

Advertisement

Dichiarazioni e prospettive future del caso

L'avvocato Stefano Maccioni ha espresso emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla procura della repubblica di Roma di svolgere nuove indagini. Maccioni ha evidenziato come, ormai da quasi 18 anni, la verità giudiziaria che attribuiva la responsabilità esclusiva a Giuseppe Pelosi sia stata spazzata via dai risultati delle prove scientifiche richieste dal suo studio legale. La riapertura rappresenta un riconoscimento formale delle lacune emerse nel processo originale.

Oltre all'aspetto giudiziario, Maccioni ha svolto una intensa attività anche a livello politico, chiedendo più volte l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Un'istanza raccolta dai parlamentari Serena Pellegrino e Paolo Bolognesi, che presentarono anche due progetti di legge. Anche la senatrice Ilaria Cucchi avanzò una richiesta analoga al Senato, senza tuttavia ottenere il risultato sperato al momento.

Nuovi testimoni e dettagli sull'omicidio

L'istanza presentata nel mese di novembre 2025 segnalava nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell'epoca. La richiesta è soprattutto fondata sull'elaborazione dei dati finora raccolti, che devono necessariamente essere letti unitariamente. Tali dati conducono a un'unica conclusione fondamentale: Giuseppe Pelosi non era con certezza da solo la sera dell'omicidio, quindi è essenziale accertare chi fosse con lui quella sera.

Un aspetto cruciale della nuova indagine riguarda la presenza di un nuovo testimone, mai ascoltato prima, che potrebbe aiutare a fare luce sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini. Questo nuovo elemento è al vaglio della procura di Roma, che ha quindi deciso di riaprire ufficialmente le indagini sull'omicidio avvenuto all'idroscalo di Ostia nel novembre del 1975. L'attività investigativa guidata da Silvia Santucci dovrà ora integrare queste nuove testimonianze con le eventuali analisi scientifiche precedentemente richieste.