Indagine penale per gravi carenze nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere

Un'inchiesta giudiziaria ha rivelato gravi inadempienze della ditta incaricata del soccorso balneare, con l'assenza di attrezzature salvavita e rischi concreti per la sicurezza dei bagnanti.

La situazione della sicurezza sulle spiagge libere è diventata oggetto di un'estesa indagine penale che sta scuotendo l'amministrazione locale e i cittadini. Durante una recente sessione di commissione, sono emersi dettagli allarmanti riguardanti la gestione del servizio di salvataggio, un servizio essenziale per garantire l'incolumità dei bagnanti che scelgono di non frequentare gli stabilimenti privati.

La questione è venuta alla luce a seguito di insistenti sollecitazioni da parte dei consiglieri di opposizione, i quali hanno preteso chiarimenti sulla qualità e l'effettività delle prestazioni fornite. Gli uffici tecnici del Comune hanno dovuto spiegare la difficoltà nel fornire informazioni dettagliate e tempestive, giustificando tale reticenza con la necessità di rispettare il segreto istruttorio legato al procedimento penale in corso contro la ditta che aveva aggiudicato l'appalto l'anno precedente.

Questa opacità ha alimentato ulteriormente le polemiche, ma ha anche confermato che la gravità dei fatti è tale da richiedere l'intervento della magistratura. Le carenze riscontrate non sono state considerate marginali, bensì criticità di estrema gravità che hanno messo a rischio vite umane. Secondo quanto ricostruito dal consigliere Di Cocco, i problemi sono emersi già nei primissimi giorni di attività durante la stagione estiva del 2025.

Le verifiche effettuate dalla Guardia Costiera tra il 19 e il 20 luglio hanno rivelato uno scenario inquietante: mancavano attrezzature salvavita fondamentali. Nello specifico, sono state rilevate l'assenza di defibrillatori, l'inesistenza di pattini di salvataggio adeguati, la mancanza di cassette di pronto soccorso complete e l'assenza di bombole di ossigeno e palloni Ambu.

Si tratta di strumenti basilari per qualsiasi operazione di primo soccorso in spiaggia; la loro assenza trasforma l'operato del bagnino in una mera presenza formale, priva della capacità tecnica di intervenire efficacemente in caso di arresto cardiaco o annegamento. Il deterioramento della situazione è proseguito con una serie di diffide e contestazioni formali inviate dal Comune.

Il 13 agosto è stata emessa una seconda diffida focalizzata sull'installazione inadeguata del corridoio di lancio presso la discesa Pua numero 13, situata nel tratto compreso tra Rio Martino e Capo Portiere. In quell'area, l'assenza di un corridoio libero da ostacoli impedisce un rapido accesso al mare per i soccorritori, rallentando i tempi di intervento che in emergenza sono vitali. Successivamente, il 18 agosto, è stata notificata una terza contestazione di natura ancora più insolita e grave.

La ditta aveva infatti diffuso sui social network numeri di telefono privati, indicandoli impropriamente come contatti di emergenza per i bagnanti. Questo comportamento non solo è professionalmente inaccettabile, ma ha creato confusione e potenziali ritardi nei soccorsi. A questo si è aggiunto il mancato funzionamento della postazione mobile in un arco temporale vastissimo, che va dall'11 luglio al 7 settembre, rendendo di fatto inutilizzabile una parte fondamentale della copertura di sicurezza prevista dal capitolato d'oneri.

Il conflitto tra l'amministrazione comunale e l'impresa si è poi spostato sul piano economico. Il Comune ha espresso l'intenzione di pagare esclusivamente i servizi effettivamente resi, detrattando le somme relative alle prestazioni non eseguite o eseguite in modo negligente. La ditta, tuttavia, ha respinto questa posizione, innescando una disputa finanziaria che ha ulteriormente complicato i rapporti. Nel tentativo di risolvere l'impasse, l'amministrazione ha provato a scorrere la graduatoria per affidare l'incarico alla seconda società classificata.

Tuttavia, questa strada si è rivelata impraticabile. Gli accertamenti condotti hanno evidenziato gravi criticità relative ai requisiti di affidabilità professionale della seconda ditta, che erano già state oggetto di precedenti valutazioni amministrative negative e pronunce giurisdizionali. Questo significa che l'alternativa pronta all'uso non era affatto sicura o idonea a gestire un servizio così delicato. Attualmente, l'unica soluzione percorribile è l'avvio di una nuova procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio, con la speranza che l'assegnazione avvenga entro la metà di giugno.

Tuttavia, l'incertezza regna sovrana e il rischio concreto è che, per l'inizio della prossima stagione, non ci sia alcun servizio di salvataggio operativo sulle spiagge libere. Nonostante il Comune abbia già avviato l'avviso pubblico per le concessioni di servizi su queste aree, la mancanza di una struttura di sicurezza certificata e affidabile rappresenta un vuoto normativo e operativo pericoloso.

La comunità locale e i turisti si trovano dunque in una situazione di vulnerabilità, in attesa che la burocrazia e la giustizia riescano a garantire che chi sorveglia le nostre coste sia dotato non solo della volontà, ma di tutti i mezzi tecnici necessari per salvare una vita





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