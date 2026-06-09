Indagine per corruzione sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: perquisiti ex magistrato della Corte dei Conti e imprenditore

La procura di Roma indaga su una presunta rete di corruzione finalizzata a condizionare il giudizio della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto da 14,6 miliardi del Ponte sullo Stretto di Messina. Coinvolti un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato, accusati di aver promesso cariche in cambio di favori e di aver rivelato segreti d'ufficio. Perquisizioni e sequestri in diverse regioni. La società coinvolta si dichiara estranea e pronta a collaborare.

La procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio riguardante il procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera pubblica del valore di 14,6 miliardi di euro.

Secondo una nota dell'ufficio giudiziario, i carabinieri del Ros hanno ricevuto mandato di perquisire tre persone sospettate di aver tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti. Gli indagati sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno.

A tutti e tre vengono contestati i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione attiva da parte di pubblico ufficiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, in concorso tra loro. L'accusa ipotizza che l'avvocato e l'imprenditore abbiano cercato di influenzare il giudizio della Corte dei Conti a favore della società Stretto di Messina Spa, avvicinando il magistrato contabile Tommaso Miele.

A Miele sarebbe stato promesso sostegno per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo la pensione, subordinandolo a una sua fattiva azione per far approvare il progetto. Inoltre, i due avrebbero tentato di avvicinare anche altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e avrebbero rivelato a terzi notizie coperte da segreto, ottenute dallo stesso Miele.

Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe fornito costanti aggiornamenti riservati sull'andamento dell'istruttoria e sugli orientamenti dei colleghi della Corte dei Conti, in particolare riguardo alla decisione sfavorevole del 29 ottobre 2025. Si apprende che Miele si sarebbe impegnato a predisporre, nell'interesse della Stretto di Messina Spa, una memoria da consegnare al commercialista della società, manifestando a sua volta l'interesse a diventare presidente dell'Antitrust o di una società partecipata.

Le perquisizioni, eseguite a Roma, in provincia di Reggio Calabria e in provincia di Frosinone, hanno consentito il sequestro di diversi dispositivi elettronici e documenti che saranno analizzati per valutarne il peso probatorio. La società Stretto di Messina Spa, per voce del suo amministratore delegato, ha dichiarato di essere totalmente estranea ai fatti e ha confermato la massima disponibilità a collaborare con le autorità, proseguendo nell'impegno a realizzare l'opera con trasparenza, nel rispetto delle delibere della Corte dei Conti e delle disposizioni del decreto legge 'Commissari' dell'11 marzo 2026.

Tommaso Miele, nato il 17 febbraio 1956 ad Aquino (Frosinone), è stato presidente aggiunto della Corte dei Conti e presidente della sezione giurisdizionale per il Lazio. Dal 2012 al 2015 ha guidato l'Associazione magistrati della Corte dei Conti. La sua nomina a presidente aggiunto era stata contestata ma confermata dal Consiglio di Stato. In pensione da febbraio 2026, ha ricoperto vari incarichi di controllo, tra cui su Eur Spa, Agenzia del Demanio e Leonardo Spa.

Una curiosità emerge dalle carte: l'Accademia Calabra, presieduta da Giacomo Francesco Saccomanno e con Vincenzo Virgiglio come responsabile relazioni esterne, ha premiato Miele nel luglio 2023, nominandolo socio onorario. Alla cerimonia era presente anche Pietro Ciucci, amministratore delegato di Stretto di Messina Spa





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corruzione Corte Dei Conti Ponte Sullo Stretto Di Messina Tommaso Miele Vincenzo Virgiglio Giacomo Francesco Saccomanno Perquisizioni Segreti D'ufficio Stretto Di Messina Spa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indagine su presunta corruzione per il Ponte sullo Stretto di MessinaLa Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, sono accusate di aver tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte sui finanziamenti dell'opera, promettendo cariche pubbliche in cambio di favori. Perquisizioni in corso e sequestro di dispositivi elettronici. La società Stretto di Messina Spa si dichiara estranea e pronta a collaborare.

Read more »

Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: 'Volevano condizionare la Corte dei Conti'Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: 'Volevano condizionare la Corte dei Conti'. L'inchiesta della procura di Roma.

Read more »

Ponte sullo Stretto, si indaga per corruzione: “Volevano condizionare la Corte dei Conti”Disposte perquisizioni. Sotto i riflettori della procura anche Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e in pensione da febbraio

Read more »

Inchiesta della Corte dei Conti su presunte pressioni per il progetto del Ponte sullo StrettoLa Procura della Corte dei Conti ha avviato un'indagine che ipotizza illeciti condizionamenti nell'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo la nota ufficiale, un avvocato e un imprenditore avrebbero tentato di influenzare un giudice contabile, promettendo vantaggi e facendo pressioni. Il magistrato indagato avrebbe rivelato segreti d'ufficio e offerto indicazioni sui processi decisionali interni alla Corte. Il caso solleva pesanti ombre su uno dei progetti infrastrutturali più discussi d'Italia e mette in discussione l'indipendenza degli organi di controllo.

Read more »