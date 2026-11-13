Indagine Polizia su David Walliams per abusi sessuali

La polizia londinese ha avviato un'inchiesta formale su David Walliams. Il comico e autore nega le accuse di sfruttamento di giovani donne.

La polizia metropolitana di Londra ha ufficialmente annunciato l'avvio di un'indagine criminale nei confronti del celebre comico e autore per bambini britannico David Walliams. Questa decisione segue la pubblicazione di gravi accuse di condotta sessuale inappropriata da parte di due importanti organizzazioni mediatiche, il Guardian e ITV News. L'iniziativa delle autorità mira a valutare la serietà delle denunce che vedono Walliams come principale indagato.

Natura delle accuse e revoca dell'inibitoria

Le accuse sono emerse pubblicamente martedì scorso, quando il Guardian e ITV News hanno riferito che diverse donne hanno denunciato Walliams, ora cinquantacinque anni, per aver abusato della propria posizione di potere. Gli accusatori sostengono che l'ex giudice dello show "Britain's Got Talent", lanciato dal magnate della musica Simon Cowell, si sia approfittato della sua celebrità per predare su giovani donne. Prima della pubblicazione, l'attore aveva cercato di bloccare le rivelazioni mediante un'ingiunzione, minacciando un nuovo tentativo di suicidio se le accuse fossero state rese note, ma tale ordine è stato revocato martedì.

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Dichiarazioni dell'indagato e posizione legale

David Walliams, autore di oltre sessantamilioni di libri venduti, ha categoricamente negato tutte le accuse di sfruttamento. Nel suo comunicato, l'attore ha cercato di distinguere tra comportamenti sconsiderati e abuso di potere consapevole, affermando di non aver mai oltrepassato quella linea. Walliams ha scritto una lettera personale ai giornalisti investigativi del Guardian, riconoscendo di aver talvolta mancato di tatto verso donne con cui aveva relazioni occasionali, ma insistendo sul fatto che non abbia mai abusato della disparità di potere derivante dalla sua fama. Il suo avvocato non ha risposto immediatamente alle richieste di commento da parte dell'agenzia Reuters.

Intervento della Polizia e ruolo di Mike Cagney

Un portavoce della polizia di Londra ha confermato di aver ricevuto numerose segnalazioni relative a presunti reati sessuali gravi e non recenti, che coinvolgono un uomo sulla cinquantina. Il sovrintendente Mike Cagney, che dirige le operazioni investigative, ha sottolineato che queste denunce sono separate e distinte da quelle già riportate da ITN, l'emittente che produce le notizie per ITV News, e dal Guardian. Gli investigatori stanno attualmente esaminando il materiale giornalistico fornito dalle testate per verificare la presenza di ulteriori prove concrete di illeciti, mantenendo l'anonimato dell'indagato come da prassi legale.

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Contesto professionale e reazioni editoriali

Walliams aveva raggiunto la fama iniziale negli anni Duemila insieme al suo partner creativo Matt Lucas, con la serie di sketch "Little Britain", prima di dedicarsi con successo alla letteratura infantile con opere come "The Boy in the Dress" e "Gangsta Granny". La sua carriera televisiva ha subito un duro colpo quando è stato allontanato da "Britain's Got Talent" nel 2022 dopo la fuga di commenti considerati irrispettosi nei confronti dei concorrenti. In precedenza, nel dicembre 2025, l'editore HarperCollins UK aveva interrotto il rapporto con lui dopo che il Daily Telegraph aveva segnalato indagini interne su accuse di molestie rivolte a dipendenti junior dell'azienda.

Prospettive future e invito alle vittime

Le autorità londinesi hanno lanciato un appello diretto a chiunque sia stato vittima di reati sessuali di venire avanti per fornire dichiarazioni, indipendentemente dal tempo trascorso dall'evento. L'inchiesta di Mike Cagney rappresenta ora un passo cruciale nel chiarire la veridicità delle accuse mosse contro una figura pubblica di spicco nel Regno Unito. Mentre gli investigatori analizzano ogni elemento, l'opinione pubblica e il mondo editoriale continuano a monitorare lo sviluppo di questa complessa vicenda legale che tocca temi delicati di potere e responsabilità.