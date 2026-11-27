Un'inchiesta di Report rivela che le magliette del partito di Giorgia Meloni sono cucite in Bangladesh da operai pagati 90 euro al mese, smentendo il mito del Made in Italy.

Un'inchiesta giornalistica condotta da Luca Bertazzoni per il programma Report, andato in onda su Rai3, ha portato alla luce le modalità di produzione del merchandising ufficiale di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Sebbene il simbolo del movimento politico si fondi sulla retorica "Prima gli italiani", l'origine delle t-shirt vendute ai simpatizzanti è distante dai confini nazionali. Le magliette, recanti lo slogan istituzionale del partito, vengono prodotte da operai nel Bangladesh, svelando una discrepanza tra il messaggio politico e la catena di approvvigionamento globale.

Origine Bengalese e Condizioni di Lavoro

Le divise in questione non nascono in Italia, ma vengono confezionate dalla multinazionale canadese Gildan, una grande azienda tessile con sede periferica nella capitale Dhaka. Questa produzione è avvenuta lontano dallo sguardo del consumatore italiano, che spesso associa il brand del partito a valori di protezione del lavoro nazionale. L'indagine ha permesso di intervistare direttamente gli addetti alla produzione, fornendo dati concreti sul contesto socio-economico in cui avviene la creazione di questi beni.

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Secondo quanto riferito da un operaio specializzato intervistato dai giornalisti, la retribuzione base percepita è di soli 90 euro al mese. Questa cifra viene corrisposta per una giornata lavorativa intensa che prevede sei giorni di attività su sette. I numeri emersi dall'inchiesta delineano un quadro precario che contrasta con le narrative sul valore del lavoro dignitoso spesso promosse dalla destra italiana, evidenziando come la delocalizzazione influisca direttamente sulle condizioni dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo.

Il Ruolo di Martin Avaro e Italica Solution

L'inchiesta non si limita all'aspetto manifatturiero, ma esplora anche le strutture organizzative e finanziarie che gestiscono il merchandising del partito. Al centro di questa analisi figura Martin Avaro, ex militante di Forza Nuova, che attraverso la sua società Italica Solution organizza le manifestazioni di Fratelli d'Italia. Avaro è responsabile della logistica di eventi come Atreju e Fenix, coordinando le attività di campo e la comunicazione diretta con la base elettorale, fungendo da anello di congiunzione tra la leadership nazionale e il territorio.

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Il ruolo di Avaro si estende oltre la sola organizzazione di eventi, toccando anche la gestione economica delle vendite. Nel 2022, insieme ad Andrea Di Cosimo, un altro ex militante di Forza Nuova, ha fondato l'azienda Mr Tailor. Questa società è stata istituita con l'obiettivo specifico di gestire le attività commerciali legate al partito, creando un canale diretto per la produzione e la distribuzione dei capi di abbigliamento e degli articoli promozionali. La nascita di questa entità commerciale segna un passo verso una strutturazione più formale del business politico.

Appalti Pubblici e Affidamenti Diretti

Oltre alla produzione di merchandising, la gestione economica di Fratelli d'Italia è stata sottoposta a scrutinio per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. Nel 2024 e nel 2025, l'azienda gestita da Avaro ha ottenuto due affidamenti diretti da Palazzo Chigi, l' sede del governo italiano. Questi contratti riguardano la fornitura e la confezione delle divise destinate ai commessi della presidenza del Consiglio dei Ministri, un servizio essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa del premier.

Il valore complessivo di questi due affidamenti diretti ammonta a quasi 180mila euro. Gli importi coinvolti rientrano nelle soglie previste dalla normativa vigente per gli appalti senza gara, permettendo alla pubblica amministrazione di procedere con la stipula diretta senza indire una pubblica asta competitiva. Questa situazione ha sollevato domande sulla trasparenza e sulla competizione leale nel mercato degli appalti pubblici, dato il stretto legame tra l'azienda e il partito di governo.

Difese Istituzionali e Reazioni

Dopo la diffusione dei risultati dell'inchiesta, diverse figure istituzionali e politiche hanno espresso le loro posizioni per distanziarsi o giustificare le scelte operate. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, è stato interpellato direttamente da Report sulla provenienza delle magliette prodotte in Bangladesh. La sua replica ha sottolineato come i costi di produzione in Italia siano ritenuti "spropositati" dalla dirigenza del partito, suggerendo che la scelta della delocalizzazione sia dettata da logiche di efficienza economica e risparmio sui costi.

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Anche il mondo istituzionale ha cercato di separare le responsabilità. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato di fronte alle critiche legate all'etichetta bengalese di non occuparsi di quello che fa il partito. Questa dichiarazione del ministro riflette una linea di demarcazione chiara tra il ruolo del governo nella promozione del made in Italy e le attività commerciali private o interne del movimento politico che lo sostiene. La distinzione mira a proteggere l'immagine nazionale dal coinvolgimento in pratiche commerciali considerate controverse.

Impatto Politico e Prospettive Future

Questa vicenda rischia di incidere sulla credibilità del movimento politico di Giorgia Meloni, specialmente in un contesto elettorale dove l'identità nazionale e la difesa dei lavoratori sono temi centrali. L'inchiesta di Luca Bertazzoni offre un esempio concreto di come la globalizzazione economica possa entrare in collisione con le narrazioni politiche nazionaliste. Per i simpatizzanti e gli elettori, la scoperta della provenienza delle magliette potrebbe modificare la percezione del valore del brand e dei suoi simboli.

Le prossime fasi vedranno probabilmente un dibattito pubblico acceso su questi temi, con possibili richieste di chiarimenti parlamentari o indagini ulteriori da parte della magistratura se emergeranno violazioni delle norme sugli appalti. La reazione dell'elettorato sarà determinante per capire se queste rivelazioni avranno un impatto duraturo sulla base elettorale di Fratelli d'Italia. Intanto, l'inchiesta si configura come un punto di riferimento per il giornalismo d'inchiesta sulla trasparenza della destra italiana in governo.