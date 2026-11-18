La bicamerale d'inchiesta convoca Fabio Massimo De Rosa e Giuseppe Calì per chiarire le incongruenze sul 7 maggio 1983 e cercare una svolta nel caso.

La Commissione bicamerale d'inchiesta ha ufficialmente convocato Fabio Massimo De Rosa, marito dell'amica di Mirella, e l'ex cameriere Giuseppe Calì per un confronto cruciale. L'obiettivo prioritario è quello di chiarire le numerose incongruenze emerse nelle precedenti audizioni relative al giorno della scomparsa, il 7 maggio 1983. L'audizione si inserisce in un percorso investigativo che punta a risolvere le contraddizioni tra le versioni fornite in momenti distinti.

Dettagli del Confronto tra Testimoni

De Rosa, già ascoltato dalla Commissione il 16 luglio 2024 e nuovamente risentito l'1 agosto successivo, è ora chiamato a confrontarsi con le testimonianze. Giuseppe Calì, ex cameriere, era stato già sentito dall'organismo parlamentare il 6 marzo 2025. Successivamente, è stato riconvocato il 17 luglio dello stesso anno per essere audito insieme a Sonia De Vito.

Also read Figlia di Borsellino critica l'indagine sulla strage di via D'Amelio

Posizioni e Ruoli delle Parti Coinvolte

I commissari auspicano che questo specifico confronto tra le due versioni contrastanti espresse finora porti a una svolta decisiva sul caso della ragazza scomparsa. Le audizioni separate hanno messo in luce divergenze che necessitano di essere chiarite per ricostruire la verità. L'obiettivo istituzionale è analizzare come le dichiarazioni dei due testimoni possano integrarsi o contraddirsi reciprocamente.

Impatto e Prossimi Passi nelle Indagini

L'audizione di De Rosa e Calì rappresenta un passaggio operativo fondamentale per chiarire alcuni dettagli operativi sul 7 maggio 1983. La data segna il momento in cui la ragazza scomparve nel nulla, lasciando senza risposta le indagini per decenni. La Commissione sta utilizzando questa tecnica per verificare la coerenza delle testimonianze acquisite negli ultimi mesi.

Advertisement

Ricostruzione dei Fatti Storici

Il contesto delle audizioni è caratterizzato dalla necessità di allineare i racconti dei testimoni con gli elementi fattuali noti. De Rosa e Calì forniscono punti di vista diversi sulla dinamica degli eventi. La pressione per una risposta definitiva è alta dato che il caso è rimasto aperto da oltre quarant'anni.

Conclusioni sull'Iter Investigativo

Le prossime verifiche dipenderanno strettamente dagli esiti di questo confronto diretto. I risultati dell'audizione potrebbero rivelarsi decisivi per la comprensione delle dinamiche del giorno critico. La Commissione mantiene alta l'attenzione sui dettagli minimi forniti dai testimoni.