La Securities and Exchange Commission indagando su Nvidia per comunicazioni agli investitori. Tensioni su Jensen Huang, esportazioni chip e dinamiche familiari.

La Securities and Exchange Commission ha ufficialmente avviato un'indagine civile nei confronti del colosso dei semiconduttori Nvidia. Questa decisione, portata alla luce dal Wall Street Journal, rappresenta un nuovo e grave sviluppo nella crisi aziendale che sta attraversando il leader mondiale dell'intelligenza artificiale. L'indagine mira a verificare se la società abbia fornito informazioni ingannevoli agli investitori, aggravando una situazione finanziaria già critica.

Impatto Azionario e Ritorno di Jensen Huang

Le azioni di Nvidia hanno registrato un calo superiore al dieci percento da quando Jensen Huang è stato rimosso dalla carica di amministratore delegato. Nonostante l'allontanamento, Huang ha espresso la propria disponibilità a rientrare nella gestione dell'azienda, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. Questa dichiarazione arriva poche ore prima della presentazione dei dati trimestrali e dell'insediamento ufficiale di Colette Kress come direttrice finanziaria e ceo ad interim.

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Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha mantenuto un atteggiamento di chiusura, affermando di non valutare attualmente il ritorno di Huang. Contestualmente, l'ente ha annunciato la creazione di un comitato permanente dedicato alla supervisione della sicurezza nazionale. Questo nuovo organo si occuperà specificamente dei controlli sulle esportazioni e della gestione dei rischi legati al commercio globale, temi centrali nella recente controversia che ha coinvolto l'ex leader aziendale.

Dinamiche Familiari e Controllo Megaspeed

L'indagine si intreccia con complesse dinamiche familiari e strutture societarie definite "feudali" e "familiari". Alice Huang, ex amante di Jensen Huang, è sospettata di essere una spia di Pechino e ha ricoperto un ruolo di alta direzione presso Megaspeed. Questa società di data center con sede a Singapore è al centro di un'inchiesta congiunta dei Dipartimenti del Commercio e di Giustizia degli Stati Uniti.

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Le indagini su Megaspeed sono iniziate nel 2024 per verificare il rispetto delle normative sui controlli all'export. Le autorità temevano che i chip avanzati potessero essere stati deviati verso la Cina. Parallelamente, il Wall Street Journal ha evidenziato l'imponente espansione della rete di data center guidata da Kang Wei, marito di Alice Huang. Tra il 2021 e il 2024, gli investimenti proposti per questa rete hanno superato i nove miliardi di dollari, con il sostegno attivo del governo cinese.

I funzionari cinesi hanno presentato i progetti di Kang Wei come parte di una missione nazionale volta a potenziare la capacità di calcolo nella Repubblica Popolare. Questa espansione ha sollevato gravi preoccupazioni negli Stati Uniti riguardo alle interferenze nelle politiche di sicurezza nazionale. Jensen Huang ha ammesso di aver commesso gravi errori nella vita privata e si è impegnato a collaborare con l'indagine interna condotta dal consiglio di amministrazione.

Esaminazioni al Congresso e Nuove Normative Export

Jensen Huang ha accettato di partecipare a un'audizione a porte chiuse presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti il primo dicembre. Durante questa sessione, discuterà dei controlli sulle esportazioni di chip e delle ripercussioni della sua relazione con presunte spie cinesi. Il giorno successivo, il capo legale Tim Teter seguirà con la propria comparizione. L'obiettivo è chiarire eventuali interferenze nelle indagini governative, inclusi i casi che coinvolgono Megaspeed.

Il contesto politico è influenzato dallo scontro nell'amministrazione Trump tra fautori di un approccio conciliante con Pechino e sostenitori di linee più dure. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha imposto una nuova normativa che vieta alle aziende cinesi l'accesso remoto ai chip di intelligenza artificiale avanzati. Questa restrizione si applica a prodotti come quelli di Nvidia situati in data center esteri, provocando minacce di ritorsioni da parte di Pechino.

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Rilevanza Azionaria e Struttura di Governo Societario

Oltre alle questioni legali e geopolitiche, emerge un nuovo filone di polemiche riguardante i membri della famiglia Huang all'interno della governance societaria. Spencer e Madison Huang, figli di Jensen Huang, insieme a Nico Caprez, marito di Madison, mantengono posizioni apicali in Nvidia. La struttura di potere è descritta dal Financial Times come altamente concentrata e influenzata dai legami familiari.

Madison Huang ha operato come una sorta di capo di gabinetto per il padre, esercitando un potere notevole e un'influenza significativa sulle decisioni aziendali. Questa concentrazione di ruoli decisionali in mano ai parenti diretti dell'ex ceo alimenta le preoccupazioni degli investitori e degli analisti. La Securities and Exchange Commission sta quindi valutando non solo gli aspetti finanziari, ma anche l'integrità dei processi decisionali interni e la trasparenza verso il mercato azionario internazionale.