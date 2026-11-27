Nuove rivelazioni su Garlasco. Il pc di Stefano Stasi fu rimosso dalla caserma dei Carabinieri nel Ferragosto 2007. Indagini del procuratore Napoleone.

Nuove e sconvolgenti indiscrezioni riguardano il caso di Garlasco, centrando l'attenzione sulla sorte del computer di Stefano Stasi. Secondo quanto ricostruito durante la puntata televisiva di ieri sera, il dispositivo elettronico lasciò la caserma dei Carabinieri durante il Ferragosto del 2007 per approdare in una residenza privata.

La trasmissione ha portato alla luce dettagli inquietanti sui tabulati di accesso. Nei giorni successivi al Ferragosto, sono stati registrati diversi collegamenti al sistema, incluse operazioni di copia del materiale digitale. Notti intere videro attività non verbalizzate, sollevando seri dubbi sul luogo effettivo dove si trovasse il computer in quei frangenti.

Also read Chiara Poggi: Rita Preda ignora le dichiarazioni di Alberto Stasi a Gaia Tortora

Accessi non verbalizzati al sistema

Le indagini digitali hanno evidenziato che il computer fu utilizzato attivamente il 20, il 21 e il 22 agosto. Durante queste date, il materiale contenuto sul dispositivo fu copiato senza che tali operazioni venissero formalizzate in alcun verbale ufficiale. Una lacuna procedurale che apre scenari sulla catena di custodia delle prove.

Un'ulteriore attività sospetta è stata rilevata il 29 agosto, quando il cestino del computer fu svuotato. Anche questa operazione, come le precedenti, mancò di una registrazione formale negli atti ufficiali dell'epoca, aggiungendo un altro tassello alla complessità della ricostruzione dei fatti.

Advertisement

Dichiarazioni di Salvo Sottile e investigatori

Salvo Sottile ha confermato pubblicamente che il computer uscì effettivamente dalla caserma. L'esperto ha sottolineato la disponibilità a fornire dichiarazioni dirette ai magistrati, ribadendo che ogni computer possiede un indirizzo IP univoco, paragonabile a una targa automobilistica, che permette di identificare con precisione il proprietario.

Secondo quanto riportato, il procuratore di Pavia Fabio Napoleone sta conducendo indagini specifiche su questo aspetto. Napoleone dispone di numerosi elementi, inclusi dati testimoniali, che potrebbero chiarire la dinamica del trasferimento non autorizzato del dispositivo nella sfera privata.

Il documento esclusivo della sostituta procuratrice

La sostituta procuratrice Rosa Muscio ha inviato un documento ufficiale chiedendo conto della mancata presenza sul computer e sull'hard disk di materiali e foto precedentemente rinvenuti. Questa richiesta formale evidenzia la discrepanza tra le prove raccolte in origine e lo stato attuale del dispositivo.

La questione centrale riguarda il periodo in cui Stefano Stasi non era ancora formalmente indagato. La mancanza di verbali che attestino il presunto passaggio dell'elettronica in un edificio privato solleva interrogativi sulla trasparenza delle operazioni condotte dalle forze dell'ordine in quella fase iniziale.

Advertisement

Posizione della difesa di Stefano Stasi

Antonio De Rensis, difensore legale di Stefano Stasi, presente in trasmissione, ha espresso forte scetticismo. Ha dichiarato di non voler credere che il computer sia uscito da un luogo istituzionale per finire altrove, ma ha ammesso che una conferma di tale evenienza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'indagine.

La difesa ha sottolineato che se il trasferimento fosse effettivo, si tratterebbe di un evento epocale per il caso X Factor. Questo potrebbe cambiare radicalmente la prospettiva dell'intera inchiesta, minando la solidità delle prove accusatorie finora accumulate contro l'imputato.

Le nuove informazioni richiedono un'analisi attenta da parte degli organi di indagine. La possibilità che prove chiave siano state manomesse o spostate illegalmente rappresenta una violazione grave dei procedimenti giudiziari. L'opinione pubblica attende ora riscontri ufficiali che possano chiarire definitivamente la catena di custodia del dispositivo cruciale per la verità giudiziaria.