Indagine su Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti della flottiglia di Gaza

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stato posto sotto indagine dalle autorità italiane per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza dello scorso mese. La fonte giudiziaria, che ha richiesto l'anonimato, ha confermato le precedenti segnalazioni delle agenzie di stampa italiane e ha dichiarato che Ben-Gvir è indagato per sospetto di tortura e rapimento di cittadini italiani che facevano parte degli attivisti. Se l'indagine confermerà le accuse, i pubblici ministeri potrebbero presentare una richiesta formale di processo. In risposta all'indagine italiana, Ben-Gvir ha dichiarato in un comunicato: "Non mi sottrarrò a un'indagine o a un'altra e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti". Israele e Ben-Gvir hanno affrontato crescenti critiche internazionali dopo che il ministro, a fine maggio, ha pubblicato un video che mostrava gli attivisti di Gaza detenuti inginocchiati con le mani legate dopo che Israele aveva intercettato la flottiglia di aiuti in acque internazionali. Gli organizzatori hanno detto che tra i 430 attivisti detenuti dalla polizia israeliana c'erano anche cittadini italiani e della Corea del Sud. In un video che Ben-Gvir ha postato su X, gli agenti hanno costretto un'attivista a terra dopo che questa aveva cantato "Palestina libera, libera". Il governo del primo ministro italiano Giorgia Meloni ha definito "inaccettabile" il trattamento riservato agli attivisti e ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. L'Italia ha poi chiesto all'Unione europea di discutere delle sanzioni contro Ben-Gvir, mentre la Francia ha deciso di bandire Ben-Gvir dal proprio territorio. Gli organizzatori della flottiglia affermano di aver voluto rompere il blocco israeliano di Gaza fornendo assistenza umanitaria, che secondo gli organismi di assistenza scarseggia ancora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati Uniti.

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir , è stato posto sotto indagine dalle autorità italiane per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza dello scorso mese.

La fonte giudiziaria, che ha richiesto l'anonimato, ha confermato le precedenti segnalazioni delle agenzie di stampa italiane e ha dichiarato che Ben-Gvir è indagato per sospetto di tortura e rapimento di cittadini italiani che facevano parte degli attivisti. Se l'indagine confermerà le accuse, i pubblici ministeri potrebbero presentare una richiesta formale di processo.

In risposta all'indagine italiana, Ben-Gvir ha dichiarato in un comunicato: "Non mi sottrarrò a un'indagine o a un'altra e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti". Israele e Ben-Gvir hanno affrontato crescenti critiche internazionali dopo che il ministro, a fine maggio, ha pubblicato un video che mostrava gli attivisti di Gaza detenuti inginocchiati con le mani legate dopo che Israele aveva intercettato la flottiglia di aiuti in acque internazionali.

Gli organizzatori hanno detto che tra i 430 attivisti detenuti dalla polizia israeliana c'erano anche cittadini italiani e della Corea del Sud. In un video che Ben-Gvir ha postato su X, gli agenti hanno costretto un'attivista a terra dopo che questa aveva cantato "Palestina libera, libera". Il governo del primo ministro italiano Giorgia Meloni ha definito "inaccettabile" il trattamento riservato agli attivisti e ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni.

L'Italia ha poi chiesto all'Unione europea di discutere delle sanzioni contro Ben-Gvir, mentre la Francia ha deciso di bandire Ben-Gvir dal proprio territorio. Gli organizzatori della flottiglia affermano di aver voluto rompere il blocco israeliano di Gaza fornendo assistenza umanitaria, che secondo gli organismi di assistenza scarseggia ancora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati Uniti





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