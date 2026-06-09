Indagine su corruzione e segreto d'ufficio per il Ponte sullo Stretto di Messina

La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto. Tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, sono perquisite con l'accusa di aver condizionato il giudizio della Corte sui lavori.

La procura di Roma ha aperto un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio, legata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo una nota ufficiale, l'ufficio giudiziario ha delegato i carabinieri del ROS a eseguire un decreto di perquisizione nei confronti di tre persone: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, ora in pensione, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina Spa, e un imprenditore.

Le indagini hanno documentato condotte volte a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti riguardo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica. Gli indagati sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti; Vincenzo Virgiglio, responsabile delle relazioni esterne dell'associazione Accademia Calabria; e Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del cda della Stretto di Messina Spa.

L'accusa contesta a Miele di aver favorito la società Stretto di Messina, concretamente interessata al parere positivo della sezione di Controllo della Corte dei Conti, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sull'andamento della Camera di consiglio. In cambio, avrebbe ricevuto la promessa di utilità, come raccomandazioni, partecipazioni a eventi e sostegno per future cariche dopo il pensionamento. I fatti sarebbero avvenuti a Roma a partire dall'autunno del 2025.

Secondo la procura, l'avvocato e l'imprenditore avrebbero avvicinato il giudice contabile promettendogli appoggio per ricoprire cariche in enti pubblici dopo il pensionamento, subordinandolo alla sua azione per il progetto del ponte. Sarebbero anche tentati di avvicinare altri magistrati e avrebbero rivelato a terzi notizie coperte da segreto. Miele, dal canto suo, avrebbe offerto costanti aggiornamenti sull'andamento della procedura della Corte Contabile, rivelando informazioni riservate.

Inoltre, avrebbe esaminato una decisione sfavorevole del 29 ottobre 2025, impegnandosi a predisporre una memoria per la società, manifestando interesse a diventare Presidente dell'Antitrust o di una società partecipata. Durante le perquisizioni, svolte a Roma, Reggio Calabria e Frosinone, sono stati sequestrati dispositivi elettronici e documenti da analizzare. Un'intercettazione ambientale cita Miele mentre afferma: "Ehh... però è una situazione... critica! ", lasciando intendere di aver visionato la documentazione sul progetto





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