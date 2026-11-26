Il Procuratore Viola iscrive ignoti per terrorismo e eversione dopo l'esposto di Fabio Repici. Il Ros dei Carabinieri verifica il ruolo della Falange Armata nelle stragi dagli anni '90.

La Procura di Milano ha ufficialmente iscritto un fascicolo a carico di ignoti, ipotizzando i reati di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Questa decisione segue l'analisi approfondita di un esposto presentato nel 2023 dall'avvocato Fabio Repici, legale che rappresenta Stefano Mormile, figlio di Umberto Mormile, figura centrale negli anni di piombo. L'obiettivo dell'indagine è verificare l'esistenza reale e il ruolo operativo di quella che è stata definita una " falange armata", un entità ibrida descritta come un intreccio tra servizi deviati, organizzazioni della destra eversiva e la 'ndrangheta.

Meccanismo d'Indagine e Delega al Ros

Le attività investigative sono state delegate specificamente al ROS dei Carabinieri, l'apposito reparto operativo con competenze specializzate nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. L'iscrizione del fascicolo rappresenta un salto di qualità rispetto alla fase precedente, quando la Procura milanese aveva aperto un fascicolo a modello 45. Tale procedura, attiva già dal giugno 2023 su richiesta dell'"Associazione fra i familiari delle vittime della falange armata", non prevedeva inizialmente indagati né specifiche ipotesi di reato, limitandosi a raccogliere informazioni preliminari.

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Il Procuratore capo Marcello Viola e il magistrato Alessandro Gobbis hanno deciso di trasformare questa fase conoscitiva in un'indagine formale partendo dagli elementi contenuti nel dossier presentato dalla rappresentanza legale. La scelta di affidare le indagini al ROS indica la gravità delle nuove prospettive emerse, che potrebbero ricondurre a una "cabina di regia" complessa dietro le stragi mafiose, sfatando eventuali teorie isolate o frammentarie sulla responsabilità dei fatti di sangue verificatisi in quel periodo storico cruciale.

Posizioni delle Parti e Controversie Storiche

L'avvocato Fabio Repici, nel suo esposto del 2023, ha sollevato questioni di enorme rilevanza storica e giudiziaria, facendo esplicito riferimento alle gravi stragi mafiose degli anni 1992 e 1993. La narrazione proposta dalla difesa di Stefano Mormile sostiene che dietro una serie di omicidi e eccidi vi sia stata una coordinazione sistemica che trascende la semplice criminalità comune. L'associazione dei familiari delle vittime ha collaborato fornendo al pool di consulenti indipendenti una nuova ricostruzione dei fatti, destinata a essere verificata dalle autorità giudiziarie tramite le nuove indagini.

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Il nodo cruciale della contestazione riguarda la presunta esistenza di legami istituzionali o paraistituzionali che hanno facilitato l'azione della "falange armata". Stefano Mormile, tramite il suo legale, ha già sottolineato in passato, in riferimento a dichiarazioni pubbliche di esponenti politici come quello menzionato nelle note sull'approccio cambiato alla mafia, come certi legami tra destra eversiva e settori dello Stato fossero noti e non negati. La posizione della Procura, ora consolidata dall'iscrizione del fascicolo, accetta di valutare queste tesi sul piano probatorio, cercando di fare luce su meccanismi che per decenni sono rimasti nell'ombra.

Impatto Reale e Prossimi Passi Investigativi

L'impatto concreto di questa decisione si estende alla riesaminazione di casi specifici di cronaca nera e politica che hanno segnato l'Italia. Il fascicolo a carico di ignoti permette alle autorità di indagare a fondo su episodi che vanno dall'uccisione di dia Carpiano nel 1990, nel milanese, fino al 2014, quando si diffuse un messaggio minatorio che rievocava le vicende del passato. La cronologia degli eventi indagati copre un arco temporale ampio, indicando che la "falange armata" sarebbe stata attiva per decenni, adattando le proprie strategie ai cambiamenti del contesto politico e criminale italiano.

Tra i fatti specifici citati nell'esposto e ora sotto la lente del ROS vi è la strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze del 1993, avvenuta il 27 maggio. Questa attentato che costò la vita a cinque persone è solo uno dei numerosi episodi che la ricostruzione dei familiari cerca di ricollegare a un piano unitario. La Procura sta ora valutando se esistano collegamenti diretti tra le azioni delle organizzazioni mafiose e le strutture della destra eversiva, una tesi che, se provata, avrebbe conseguenze profonde sulla comprensione delle dinamiche politiche italiane degli ultimi trent'anni.

Il Gip, il giudice per le indagini preliminari, ha recentemente negato i domiciliari in un caso correlato, motivando la decisione con la mancanza di gravi indizi specifici su reati di depistaggio individuale, ma ha riconosciuto la pertinenza delle nuove prospettive investigative sulla "cabina di regia". Questo distinguo sottolinea l'attenzione con cui l'autorità giudiziaria sta trattando le domande di giustizia avanzate dall'associazione dei familiari. L'indagine del ROS avrà probabilmente mesi, se non anni, per esplorare archivi riservati e testimoni, con l'obiettivo finale di stabilire se la "falange armata" non fosse solo un costrutto mediatico o teorico, ma una realtà operativa verificabile e perseguibile penalmente.