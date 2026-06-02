Indagine su funzionario cinese dopo la tragedia mineraria di Qinyuan che ha ucciso 82 persone

Il segretario del Partito di Qinyuan, Zhao Yongjin, è indagato per gravi violazioni disciplinari in seguito all'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, la più letale dal 2009 in Cina. L'inchiesta ha rivelato tunnel nascosti, documenti falsificati e minatori non registrati senza dispositivi di localizzazione.

Le autorità cinesi hanno avviato un'indagine su Zhao Yongjin , segretario del Partito Comunista della contea di Qinyuan , nella provincia settentrionale dello Shanxi , nota per le sue vaste riserve di carbone.

L'annuncio è stato dato martedì dall'agenzia anti-corruzione locale, che cita "sospette gravi violazioni della disciplina e della legge". La mossa arriva in seguito alla tragedia mineraria verificatasi il 23 maggio 2026 nella miniera di carbone di Liushenyu, nella stessa contea, che ha provocato la morte di almeno 82 minatori, rendendola l'incidente più letale nel settore minerario cinese dal 2009.

Secondo i primi accertamenti, l'esplosione di gas sarebbe stata favorita da una serie di gravi negligenze e violazioni delle norme di sicurezza. L'inchiesta preliminare ha indeed rivelato l'esistenza di tunnel minerari nascosti, planimetrie false e l'impiego di minatori in subappalto non registrati. Questi ultimi non erano provvisti dei dispositivi di localizzazione obbligatori per il salvataggio in caso di emergenza, un fattore critico che ha ritardato i soccorsi e aggravato il bilancio delle vittime.

Il caso evidenzia le persistenti lacune nella sicurezza mineraria in Cina, nonostante gli sforzi ufficiali per modernizzare il settore e ridurre gli incidenti. La provincia dello Shanxi, cuore dell'industria carbonifera nazionale, ha registrato in passato numerosi incidenti mortali, spesso attribuiti a sovraproduzione, cattiva manutenzione e controlli insufficienti. L'arresto di un funzionario di alto rango come Zhao Yongjin segnala la volontà del governo di perseguire responsabilità amministrative, oltre che aziendali, per disastri di questa portata.

Tuttavia, le批評e osservano che le punizioni individuali non bastano a risolvere le cause strutturali, tra cui la pressione per mantenere alta la produzione in un mercato energetico ancora dipendente dal carbone e la corruzione sistemica che indebolisce l'applicazione delle norme. La tragedia ha riacceso il dibattito pubblico sul bilanciamento tra crescita economica e sicurezza dei lavoratori, con richieste di revisioni più rigorose e trasparenza.

Mentre le famiglie delle vittime chiedono giustizia, il Partito si trova ad affrontare una crisi che mina la sua retorica sulla protezione delle classi lavoratrici. Le indagini proseguiranno per stabilire l'intera catena di responsabilità, dalle autorità locali alla direzione della miniera, in un contesto di attenzione mediatica e pressione internazionale





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