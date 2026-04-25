Indagine su Gianluca Rocchi: l'ex arbitro coinvolto in una frode sportiva

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia ha scosso il mondo del calcio italiano.

Gianluca Rocchi , figura di spicco nel panorama arbitrale italiano e attuale designatore degli arbitri di Serie A e B, è al centro di un'indagine della Procura di Milano per presunta frode sportiva .

La notizia, riportata dal sito della FIGC, ha scosso il mondo del calcio. Rocchi, che ha appeso il fischietto al chiodo nel 2020, vanta un curriculum di tutto rispetto: finale di Europa League, finale di Coppa Italia, semifinale olimpica del 2012 e due partite ai Mondiali del 2018. Nel 2019, era stato riconosciuto dall'IFFHS come il quarto miglior arbitro al mondo, un riconoscimento giunto dopo il sesto posto del 2018 e il decimo del 2013.

In Serie A, Rocchi detiene il terzo posto per numero di presenze, con ben 263 direzioni di gara dal 2004 al 2020, superato solo da Concetto Lo Bello (328) e Daniele Orsato (289). La carriera di Rocchi è iniziata nel 1989, con l'arbitraggio a livello dilettantistico. Nel 2000 è approdato nel calcio professionistico, grazie alla fiducia di Maurizio Mattei, che lo ha promosso in Serie B. Il debutto nella massima serie è avvenuto nella stagione 2003-2004, con la partita Lecce-Reggina.

L'anno successivo ha ricevuto il prestigioso Premio Giorgio Bernardi, riservato al miglior giovane arbitro esordiente in Serie A. L'ultima partita diretta è stata Juventus-Roma, il 2 agosto 2020, prima del suo ritiro ufficiale il 1º settembre 2020, all'età di 47 anni. Rocchi è stato l'arbitro più presente in Serie A nella sezione AIA di Firenze, e il terzo in assoluto a livello nazionale.

Dimostrando una continua sete di conoscenza, nel 2021 ha conseguito la laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università telematica Niccolò Cusano, discutendo una tesi innovativa sul VAR, intitolata 'Var, l'appello in campo'. La tesi di laurea ha analizzato le analogie tra il sistema normativo e procedurale del processo d'appello ordinario e quello calcistico che porta alla revisione video delle decisioni arbitrali.

Rocchi ha arricchito il lavoro con la sua esperienza personale, evidenziando gli aspetti più critici, come l'importanza dell'empatia tra arbitro e VAR e la capacità di gestire lo stress nei momenti decisivi. In un'intervista recente, Rocchi ha rivelato le sue origini fiorentine e la sua vita a Soffiano, ricordando con affetto i suoi inizi e le difficoltà affrontate. Ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio e della coerenza nell'arbitraggio, e l'impatto degli errori, anche quelli apparentemente minori.

Rocchi ha ammesso di aver pianto più volte per rabbia e delusione, e di aver pensato di mollare, ma ha sempre trovato la forza di andare avanti. Ha espresso la sua opinione sulla regola del calcio che meno apprezza, i provvedimenti disciplinari in area di rigore, e ha concluso con una riflessione sul rapporto più difficile, quello con le donne della sua vita, piuttosto che con i calciatori in campo





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