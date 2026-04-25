Indagine su Gianluca Rocchi per frode sportiva: al centro un video e partite contestate

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta milanese esplora episodi controversi e possibili condizionamenti nelle decisioni arbitrali, con un focus su un video che mostra un intervento durante Udinese-Parma e un'analisi del match Inter-Verona.

Gianluca Rocchi , il responsabile della designazione degli arbitri per la Serie A e la Serie B, è attualmente oggetto di indagine per presunto concorso in frode sportiva .

L'avviso di garanzia gli è stato notificato ieri sera, come appreso dall'AGI. L'inchiesta, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, è iniziata nell'estate dello scorso anno, in un periodo di profonda crisi per il calcio italiano, e mira a esaminare a fondo tutte le componenti coinvolte, dagli arbitri alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), dai club fino alla giustizia sportiva.

L'accusa contestata è la frode sportiva, la stessa che aveva portato al caso 'Calciopoli' e alla retrocessione della Juventus in Serie B. Il calcio, evolutosi dalle atmosfere più semplici del passato all'era dei presidenti-fondi e dei calendari intensi, potrebbe aver mantenuto comportamenti discutibili, la cui natura criminale o illecita è ancora da accertare. Un elemento chiave dell'indagine è un video in possesso dell'AGI, che mostra un episodio controverso durante la partita Udinese-Parma del primo marzo 2025, vinta poi dal Napoli.

Nella sala Var di Lissone, gli addetti discutono su un possibile fallo di mano. Daniele Paterna inizialmente sembra escludere il rigore, ma poi, dopo un'occhiata verso l'esterno, afferma chiaramente che si tratta di un rigore. Successivamente, comunica all'arbitro in campo, Fabio Maresca, di effettuare un controllo on field review. L'inchiesta ipotizza che Rocchi abbia richiamato l'attenzione degli addetti al Var, Paterna e Sozza, bussando sul vetro della stanza, influenzando così la decisione finale.

Daniele Paterna è stato ascoltato come testimone, ma la sua deposizione è stata interrotta quando il magistrato ha ritenuto che non stesse dicendo la verità, e la sua posizione è stata modificata in quella di indagato per falsa testimonianza. La Procura Federale ha avviato controlli e la Figc ha introdotto nuove regole per garantire la trasparenza delle decisioni VAR.

Un altro episodio sotto esame riguarda la partita Inter-Verona dell'8 gennaio 2024, in cui un contatto tra Bastoni e Duda è stato giudicato regolare nonostante le proteste del Verona. Il dialogo tra l'arbitro Fabbri e l'addetto al VAR Nasca, rivelato a Coverciano, mostra una certa esitazione e una valutazione soggettiva dell'episodio. L'indagine mira a stabilire se tali episodi siano frutto di errori arbitrali o di una manipolazione deliberata dei risultati sportivi





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