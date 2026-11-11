Indagine sulle sorelle Huang e la rete offshore per il traffico di chip Nvidia verso la Cina. Dettagli su Megaspeed, SpeedMatrix e Jensen Huang.

Un'inchiesta rivela una complessa trama finanziaria che coinvolge Jensen Huang, co-fondatore e presidente di Nvidia, e le sorelle Alice e Yu Huang. Secondo le indagini dell'intelligence americana, questa rete avrebbe facilitato il trasferimento illegale di microprocessori avanzati verso la Cina, aggirando le restrizioni alle esportazioni imposte dagli Stati Uniti. La storia non riguarda solo la presunta attività di spionaggio di Alice Huang, ma emerge come una sofisticata operazione commerciale gestita attraverso società offshore.

La Rete Finanziaria delle Sorelle Huang

Le due sorelle hanno operato per almeno dieci anni nel mercato dei capitali cinese prima di concentrarsi sull'intelligenza artificiale. Alice Huang, considerata dagli servizi di intelligence americana una spia o un asset dei servizi cinesi, lavorava strettamente con la sorella Yu. Insieme, hanno costruito un'infrastruttura aziendale destinata a favorire gli interessi commerciali del regime di Pechino negli Stati Uniti e nelle regioni limitrofe come Singapore e Malesia. La loro azione non era isolata, ma faceva parte di un ecosistema più ampio.

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Struttura Societaria e Transazioni di Chip

A ottobre 2023, solo quattro mesi dopo la sua creazione ufficiale il 27 giugno 2023, una società cinese di cloud computing diventa partner privilegiato di Nvidia. Questa entità riesce ad acquisire chip, principalmente tramite distributori terzi, proprio dopo che gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni all'export dei modelli A800 e H800. L'acquisizione avviene otto mesi prima che Jensen Huang partecipi agli incontri pubblici a Taipei, dove è stato fotografato insieme ad Alice Huang in un ristorante.

La Società Megaspeed e lo Stretto di Singapore

Alice Huang ha trasformato la sua azienda Singapore-based Megaspeed, originariamente riconfigurata da 7Road International nel marzo 2024, in un veicolo per acquisti di chip. Con una capitalizzazione iniziale di circa trenta milioni di dollari, l'entità si era formalizzata per gestire ordini per un valore di almeno 4,8 miliardi di dollari di hardware Nvidia. Le fonti indicano che i numeri sollevano sospetti, dato che un'entità apparentemente piccola gestisce volumi enormi, suggerendo una distorsione nella catena di fornitura.

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Veloci Trasferimenti e Velocità delle Transazioni

La struttura societaria si è evoluta rapidamente con la creazione di SpeedMatrix. Megaspeed acquista hardware da Nvidia e lo trasferisce, attraverso vari passaggi, a società controllate dalla sorella Yu. I chip finiscono infine in Cina, alimentando data center che forniscono capacità ad Alibaba, Tencent e altri laboratori. Questa dinamica ha permesso di bypassare i divieti federali mentre la Casa Bianca intensificava le tensioni commerciali con Pechino.

Conseguenze e Controlli Finali

La questione della proprietà effettiva rimane aperta, con domande sulla reale titolarità di Shanghai Century Litong e delle società offshore. Jensen Huang si trova al centro di queste indagini, tra accuse di infedeltà personale e potenziali violazioni delle normative commerciali. L'Amministrazione Trump ha ignorato gli allarmi, mentre le autorità americane continuano a valutare l'impatto di queste attività sulla sicurezza nazionale e sul mercato globale dei semiconduttori.