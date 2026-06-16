Indagine su telegramma WhatsApp di conducenti tram a Milano: scambio di immagini hot di passeggere

La Procura di Milano ha aperto un'indagine su un gruppo WhatsApp di una dozzina di conducenti di tram che condividevano foto e commenti hot su parti del corpo di passeggere, riprese dalle telecamere di sicurezza dei mezzi. Un caso scoppiato dopo la denuncia di una donna che ha fotografato lo schermo del telefono di un conducente fuori servizio. L'ATM ha avviato un'indagine interna e la polizia ha effettuato perquisizioni. Almeno una persona indagata per accesso non autorizzato a sistema informatico. Il caso riporta alla luce il tema della misoginia online e della privacy sui trasporti pubblici.

La Procura di Milano ha avviato un'indagine penale su un gruppo WhatsApp composto da circa una dozzina di conducenti di tram della città milanese, accusati di essersi scambiati commenti e immagini hot ritraenti parti del corpo di alcune passeggere, catturate mediante le telecamere di videosorveglianza installate a bordo dei mezzi pubblici.

L'inchiesta, focalizzata sul reato di accesso non autorizzato a un sistema informatico, ha già portato a diverse perquisizioni da parte della polizia e almeno una persona è stata iscritta nel registro degli indagati, secondo quanto riferito da due fonti diretto a conoscenza della vicenda. Il caso è emerso pubblicamente solo di recente, dopo che una donna passeggera di un tram milanese ha notato un conducente fuori servizio, ancora in uniforme, seduto accanto a lei e intento a consultare il proprio smartphone, sul quale era visibile una chat di WhatsApp contenente una serie di fotografie che inquadravano specifiche parti del corpo di donne a bordo dei tram, accompagnate da commenti e battute di carattere sessuale e denigratorio.

La donna, indignata, ha scattato una fotografia allo schermo del telefono del conducente, catturando così le immagini incriminate e i messaggi, e ha poi deciso di contattare una nota influencer di Instagram, che ha provveduto a rendere pubblico lo scandalo mediante i propri canali social, scatenando un'onda di polemiche e sdegno. La notizia ha spinto l'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Milano, a comunicare ufficialmente, nella giornata di domenica, l'apertura di un'indagine interna per fare piena luce sull'accaduto, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e tutelare sia i clienti che i dipendenti che operano con professionalità.

In un comunicato, l'azienda ha dichiarato: "L'ATM ha agito tempestivamente e con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, verificare il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti che ogni giorno lavorano correttamente al servizio della città". Le telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici sono installate dal gestore principalmente per garantire la protezione di passeggeri e personale, prevenire atti di vandalismo e garantire la sicurezza generale, e il loro utilizzo per finalità personali e voyeuristiche costituisce una palese violazione delle policy aziendali e dei diritti alla privacy delle persone ritratte.

La denuncia iniziale della donna è stata poi rafforzata dall'intervento dell'associazione dei consumatori Codacons, che si è unita formalmente alla denuncia, sottolineando la gravità di un abuso che lede la dignità femminile e la riservatezza degli utenti dei trasporti pubblici. Il dibattito pubblico si è acceso anche alla luce del precedente italiano riguardante la diffusione non autorizzata di immagini intime di donne, un tema che lo scorso anno aveva visto la premier Giorgia Meloni prendere posizione pubblicamente contro un sito web per adulti che aveva pubblicato foto senza consenso, inclusa una sua immagine manipolata.

Questo nuovo episodio, pertanto, riporta all'attenzione il problema della misoginia online e della violazione della privacy in contesti lavorativi, sollevando interrogativi circa il controllo e la gestione degli accessi ai sistemi di videosorveglianza da parte dei dipendenti e la necessità di implementare tutte le misure necessarie a prevenire abusi di tale portata, considerando la delicatezza del servizio pubblico e il rapporto di fiducia che i cittadini ripongono negli addetti ai trasporti





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