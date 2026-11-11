La polizia giudiziaria avanza indagini sui video privati di Chiara Poggi, con testimonianze che vanno dalla richiesta di eliminare sequenze intime alla discussione su eventuali consegne a Marco Poggi.

Il caso dei video privati di Chiara Poggi continua a suscitare interesse in Italia. Recenti interrogazioni di Mar. Poggi e Alberto Stasi abbiano evidenziato differenze nelle dichiarazioni riguardo ai contenuti e alle eventuali consegne dei filmati.

Il contesto della questione video

Secondo le prime prove, Milo Infante ha chiesto di inserire una password per proteggere la cartella contenente i video. Gianni, l'avvocato, aveva riferito che 'mancano 43 giorni al delitto', citando le date dei progressi investigativi. Nel frattempo, Alberto Stasi ha dichiarato di non aver mai consegnato i video a Marco Poggi, affermando che la richiesta di trasferimento è una falsa accusa confusa con la dimostrazione di non averne esaminato il contenuto.

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Mar. Poggi ha sostenuto che la madre di Chiara aveva chiesto al fratello di farne una copia, ma l'interprete descritto da una fonte per la pressione di eliminare le sequenze intime. A questo punto, la tracciabilità delle chiamate mostra che lo scorso 8 febbraio la polizia giudiziaria avrebbe dovuto notificare una persona indagata, anche se la comunicazioneessite avvenuta 15 giorni prima.

Testimonianze contrastanti di Stasi e Poggi

Alberto Stasi risponde alle domande del dottor Napoleone nel 2025, affermando: 'Ho sentito dire dai giornali che mi chiedessero di tagliare i video da solo', ma dichiarò di non aver mai offerto di consegnarli a Marco Poggi. Nel confronto tra le versioni, Mar. Poggi sostiene che Stasi avesse espresso il desiderio di consegnare i filmati ma l'avvocato negò talamente l'affermazione.

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Le prove forniscono prove di intervenire con una richiesta di inzuppare i video in un file di download. L'avvocato Gallo dichiarò che l'azienda aveva speso circa 55-60 mila euro per i servizi di avvocati Lovati, Soldani e Grassi in tre mesi di lavoro, che persino un difensore avrebbe potuto ottenere una multa eccedendo l'altra richiesta di un super test.

Indagini corruttive e prossimi passi legali

I processi si concentrano ora sulla polizia giudiziaria, con Silvio Sapone, capo della Polizia giudiziaria, l'avvocato Soldani e l'avvocato Andrea Sempio al centro delle indagini. Sempio ha interlocutato Soldani per discutere il contenuto della conversazione. Studi hanno trovato un'anomalia tra il contenuto della procedura e la data dell'8 febbraio, portando a sospettare pericolosi crimini di corruzione oltre ai casi di essere messo all'ombra.

Secondo la Procura, l'8 dicembre 2016 la persona inquestabile aveva previsto una chiamata solo per notificare la convocazione, ma l'attivo del processo indica che la notifica è stata data abbastanza prima. Il 24 dicembre 2016, l'indagine è stata avviata quasi per completare la riga, con la visibilità delle scuse per la malattia: la famiglia di Chiara è stata letturata per inoltrare informazioni sul momento in cui i video erano stati caricati nelle conversazioni. L'avvocato Marco e l'indagine del giudice di primo livello stava avendo consegna di divisione delle prove.

La prossima settimana la Commissione Suprema segnerà un nuovo incontro per esaminare i video prima della decisione finale sul ruolo della polizia giudiziaria. Il Parlamento, in particolare la commissione sull'ordinamento giudiziario, farà pressione per assicurare capire la relazione tra le comunicazioni e le ispezioni tecniche del contenuto, sulla situazione delle comunicazioni in violazione della legge sul diritto d'autore.