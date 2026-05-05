Indagine sugli extracosti dell’Arena Santa Giulia: 130 milioni di euro coperti da fondi pubblici

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un’indagine sull’Arena Santa Giulia, impianto olimpico di Milano-Cortina 2026, per verificare l’uso di fondi pubblici per coprire costi aggiuntivi. La Guardia di Finanza sta acquisendo documenti dal Comune di Milano.

L’ Arena Santa Giulia , impianto che ha ospitato le gare di hockey alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è al centro di un’indagine della Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia.

L’inchiesta riguarda i cosiddetti 'extracosti' della struttura, che secondo le prime stime avrebbero superato i 130 milioni di euro, coperti da finanziamenti pubblici. La Guardia di Finanza di Milano sta acquisendo documenti negli uffici del Comune lombardo per fare luce sulla vicenda. Secondo gli accordi iniziali, l’impianto doveva essere costruito interamente dal colosso privato tedesco Eventim, senza l’uso di fondi pubblici.

Tuttavia, i costi per completare i lavori sarebbero lievitati di 134 milioni di euro rispetto alle previsioni, una somma che il privato ha richiesto di coprire con risorse statali. La Procura sta valutando l’ipotesi di danno erariale, ovvero un danno al patrimonio pubblico derivante da una gestione non corretta delle risorse. Nel frattempo, i sei alfieri azzurri olimpici e paralimpici di Milano-Cortina hanno restituito la bandiera tricolore al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Durante la cerimonia, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza dello sport come 'testimone di civiltà' in un mondo segnato da 'tempi difficili e venti di odio'. Mattarella ha evidenziato il successo dei Giochi, che hanno portato a un medagliere pieno di riconoscimenti per l’Italia, ma ha anche ricordato il ruolo dello sport nel promuovere valori di inclusione e rispetto.

L’indagine sull’Arena Santa Giulia si inserisce in un contesto più ampio di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche legate alle Olimpiadi, con particolare attenzione ai costi sostenuti per le infrastrutture. La Procura regionale della Corte dei Conti sta analizzando i documenti per verificare la regolarità delle operazioni e l’eventuale responsabilità di chi ha approvato i finanziamenti aggiuntivi. Intanto, il Comune di Milano ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità, fornendo tutti i documenti richiesti per chiarire la situazione.

L’Arena Santa Giulia, situata nel cuore della città, è stata una delle strutture più importanti per le competizioni olimpiche e paralimpiche, ma il suo futuro è ora incerto a causa delle indagini in corso. Gli esperti sottolineano che casi simili di sovracosti sono comuni in grandi eventi sportivi, ma che è fondamentale garantire trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici.

L’attenzione si concentra ora sulle conclusioni dell’indagine, che potrebbero avere ripercussioni significative sulla gestione delle future infrastrutture sportive in Italia





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