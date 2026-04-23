Indagine sui furti di Rolex e nuova identità per Segafredo: 'Take Your Shot'

Un'indagine sui furti di Rolex rivela un presunto sistema di estorsione, mentre Segafredo lancia una nuova campagna globale incentrata sull'azione e la realizzazione personale.

Un'indagine sui furti di Rolex ha portato alla luce un presunto meccanismo ben definito. Secondo l'accusa, un individuo avrebbe individuato le vittime, seguendole dopo il colpo in auto e successivamente tentando di estorcere denaro.

Un membro della banda, pentito, ha fornito dettagli cruciali alla procura, rivelando l'identità dell'uomo che contattava le vittime con false promesse. Per quest'ultimo, la procura ha richiesto una pena di 3 anni e quattro mesi di reclusione. Al contrario, per il collaboratore di giustizia, colui che ha confessato tutto, è stata chiesta una pena più lieve di 3 anni e nove mesi.

Parallelamente, Segafredo ha annunciato una profonda trasformazione della sua identità globale con il lancio del nuovo posizionamento 'Take Your Shot'. In un mondo caratterizzato da ritmi frenetici e da un'ampia gamma di scelte, il marchio si propone di essere non solo un ambasciatore dell'espresso, ma anche un promotore di uno stile di vita dinamico e consapevole.

Fabio Felisi, amministratore delegato di Segafredo, ha sottolineato l'importanza di trasformare la tazzina di caffè in un momento di carica positiva, un incentivo per affrontare le sfide quotidiane con energia. Una ricerca condotta da AstraRicerche ha evidenziato che la maggior parte degli italiani (85,4%) sa cosa vorrebbe realizzare, ma fatica a passare all'azione, vivendo spesso con decisioni in sospeso e un senso di insoddisfazione.

La paura del rimpianto (68,2%) è più forte del timore del fallimento (31,8%), spingendo le persone a superare l'inerzia e a 'provarci'. Segafredo ha quindi presentato il 'Take Your Shot Manifesto', un documento che invita a colmare il divario tra intenzione e realtà, celebrando l'azione nel presente e il valore del tentativo. La 'pausa caffè' non è più vista come un momento di sospensione, ma come un rito di preparazione mentale per raggiungere i propri obiettivi.

A supporto di questa nuova visione, Segafredo ha lanciato un nuovo sito web globale sviluppato con altermAInd, un ecosistema digitale che integra narrazione del brand, contenuti ed e-commerce. Un elemento chiave è l'integrazione dell'Agente AI 'Tysh', un 'coffee advisor' che guida l'utente nella scelta del caffè ideale, interpretando le sue preferenze e offrendo suggerimenti personalizzati. Questo assistente virtuale mira a colmare la distanza sensoriale tipica dell'esperienza online, offrendo un'esperienza più completa e coinvolgente





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