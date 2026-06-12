Indagine sui gioielli dell'ex premier Zapatero: possibile evasione fiscale o contrabbando

Il giudice della Corte Suprema spagnola ha avviato un'indagine separata sui gioielli rinvenuti durante una perquisizione nell'ufficio dell'ex primo ministro Jose Luis Rodriguez Zapatero. Il valore provvisorio dei gioielli è stimato in circa 1,3 milioni di euro e il giudice ha affermato che il possesso di beni di alto valore senza una chiara tracciabilità fiscale potrebbe indicare possibili reati di evasione fiscale o contrabbando. Zapatero, che ha negato le accuse di corruzione, è una figura di spicco nel principale partito di governo, il Partito Socialista.

Il giudice della Corte Suprema spagnola, Jose Luis Calama, ha avviato un'indagine separata sui gioielli rinvenuti durante una perquisizione nell'ufficio dell'ex primo ministro Jose Luis Rodriguez Zapatero , il cui valore provvisorio è stimato in circa 1,3 milioni di euro.

Zapatero, che ha negato le accuse di corruzione, è una figura di spicco nel principale partito di governo, il Partito Socialista. Il giudice ha affermato che il possesso di beni di alto valore senza una chiara tracciabilità fiscale potrebbe indicare possibili reati di evasione fiscale o contrabbando. Zapatero è chiamato a testimoniare il 17 e il 18 giugno nel caso di corruzione, incentrato su una rete di traffico di influenze e riciclaggio di denaro che egli avrebbe guidato





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zapatero Gioielli Corruzione Evasione Fiscale Contrabbando Partito Socialista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medico palestinese Abu Safiya appare in视频 alla Corte Suprema israelianaIl medico palestinese Hussam Abu Safiya, catturato a Gaza nel 2024 e detenuto senza accuse da oltre 500 giorni, è comparso in video all'udienza della Corte Suprema di Gerusalemme. L'uomo appare dimagrito e presenta segni di malnutrizione e abusi, sollevando interrogativi sul trattamento riservato ai prigionieri palestinesi.

Read more »

La Corte Suprema annulla la condanna di Ahmad Abouammo per ostruzione alla giustiziaLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la condanna di Ahmad Abouammo, un ex dipendente di Twitter accusato di spionaggio saudita, per ostruzione alla giustizia. La sentenza è stata pronunciata giovedì e riguarda un caso in cui Abouammo, accusato di fornire informazioni riservate a un ufficiale saudita in cambio di un orologio e dei trasferimenti bancari, era stato condannato in California da una giuria di San Francisco.

Read more »

Flávio Bolsonaro denuncia Lula alla Corte Suprema per istigazione a delinquereIl senatore e precandidato presidenziale Flávio Bolsonaro ha presentato una denuncia alla Corte Suprema brasiliana contro il presidente Lula, accusandolo di istigazione a delinquere per un discorso in cui avrebbe incoraggiato atti violenti. La tensione politica cresce in vista delle elezioni di ottobre.

Read more »

Flávio Bolsonaro denuncia Lula alla Corte Suprema per istigazione a delinquereIl senatore e precandidato presidenziale Flávio Bolsonaro ha presentato una denuncia alla Corte Suprema brasiliana contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, accusandolo di istigazione a delinquere. Secondo il ricorso, Lula avrebbe incoraggiato atti violenti durante un discorso il 2 giugno, riferendosi a un episodio storico di impiccagione per tradimento. Bolsonaro sostiene che le dichiarazioni mettono a rischio la sua incolumità. La denuncia giunge dopo che Lula aveva accusato Bolsonaro di aver chiesto dazi più elevati a Trump contro le esportazioni brasiliane, accusa negata dal senatore.

Read more »