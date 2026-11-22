La Procura di Grosseto analizza telefoni e documenti trovati nella casa di Maremma di Vito De Gennaro per ricostruire le sue ultime ore di vita.

La Procura di Grosseto, in collaborazione con l'antimafia di Firenze, ha avviato un'analisi forense approfondita dei dispositivi elettronici e dei documenti rinvenuti nell'abitazione di maremma di Vito De Gennaro. L'obiettivo cruciale è cristallizzare le ultime dinamiche della vita del 78enne ex capo della Polizia prima del gesto drammatico verificatosi nelle prime ore del mattino di sabato.

Analisi forense dei dispositivi elettronici

Gli inquirenti hanno sequestrato gli apparecchi cellulari e i supporti di memorizzazione appartenuti al funzionario in pensione. I tecnici examineranno attentamente chiamate, messaggi e tracce digitali per mappare i contatti attivi nelle ore immediatamente precedenti lo sparo. Questa verifica mirata mira a escludere l'intervento di terze persone e a confermare la dinamica del suicidio, dato che il corpo di De Gennaro è stato trovato riverso su una poltrona nella dependance della sua residenza.

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Parallelamente alle indagini digitali, i carabinieri del ROS hanno acquisito un hard disk rinvenuto in casa di uno dei figli dell'ex capo della Polizia. Tale supporto contiene materiale digitale già oggetto di interesse per le parti in causa, dato che la procura siciliana ha messo a disposizione delle migliaia di pagine di atti, suddivisi in decine di file, relativi al procedimento che lo vede indagato.

Il manoscritto e le buste sigillate

Al centro dell'attenzione della magistratura vi è anche il materiale cartaceo rinvenuto nella casa toscana, incluso un manoscritto trovato a poca distanza dal corpo. Tale documento, apparentemente indirizzato a familiari e al custode del podere, conterrebbe una serie di indicazioni di tipo organizzativo. Un investigatore esperto, abituato a lavorare con De Gennaro, ha lasciato intendere come fosse improbabile che il funzionario non avesse lasciato traccia scritta della propria versione sui fatti.

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Nella medesima abitazione, gli investigatori hanno trovato alcune buste sigillate che ora sono nella disponibilità dell'autorità giudiziaria di Firenze. Si sta valutando se questo materiale sia legato alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, in merito alla quale De Gennaro aveva già iniziato a appuntare una ricostruzione dettagliata delle vicende contestate. La ricostruzione verteva principalmente sulla gestione del pentito Totuccio Contorno e sugli eventi che hanno caratterizzato l'inchiesta sui fatti di Via D'Amelio del 1992.

Contesto giudiziario e udienza a Caltanissetta

L'indagine sulla morte si intreccia indissolubilmente con le difese legali di Vito De Gennaro in vista dell'udienza di riesame fissata per il primo dicembre a Caltanissetta. Il funzionario aveva trascorso la mattinata di venerdì nel suo studio con il professor Franco Coppi, il suo difensore, per gettare le basi strategiche contro l'accusa di depistaggio. Il magistrato, che era apparso silenzioso durante l'incontro, ha sostanzialmente ascoltato le scelte difensive proposte dagli avvocati prima di congedarsi con le parole Ci vediamo domani mattina.

Fonti legali confermano che De Gennaro si era portato con sé in Maremma gli atti depositati dai pm nisseni, tra cui la richiesta di arresto, già respinta dal giudice per le indagini preliminari, e il decreto di perquisizione del 12 novembre. La salma è stata trasferita sabato pomeriggio dall'ospedale di Grosseto all'istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, dove l'autopsia sarà effettuata presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana.

Reperimento armi e sicurezza della villa

De Gennaro si è suicidato con una pistola semiautomatica, una delle circa vent'arma da fuoco rinvenute nell'abitazione. Gli investigatori hanno accertato che si tratta di pistole e fucili regolarmente detenuti, coerenti con la storia di un ex alto funzionario di polizia. La villa di Fonteblanda rimane sotto sequestro e viene continuamente piantonata dai carabinieri per preservare ogni possibile traccia biologica, tra cui sangue e impronte digitali, utili a escludere la presenza di altre persone.

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Per completare il quadro processuale, gli inquirenti acquisiranno anche le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo finale è escludere la presenza di altre auto nella località di Montiano nelle ore precedenti alla tragedia, chiudendo definitivamente il cerchio investigativo sulla scomparsa del 78enne ex capo della Polizia.