Indagine sul capo di Stato maggiore rumeno per abuso di potere nell'assegnazione di posti universitari

Il generale Vlad Gheorghita, massimo vertice dell'esercito rumeno, è indagato per aver violato i limiti delle sue funzioni al fine di ottenere posti universitari finanziati dallo stato per il ministero della Difesa. La vicenda solleva questioni sulla persistenza della corruzione in Romania.

Il generale Vlad Gheorghita, capo di Stato maggiore dell'esercito rumeno, è sotto indagine penale per abuso di potere. I procuratori della Direzione anticorruzione rumena affermano che avrebbe illegalmente assicurato posti universitari finanziati dallo stato.

Più precisamente, Gheorghita è accusato di aver aiutato e favorito un suo subordinato a richiedere, nel 2025, venti posti aggiuntivi per il ministero della Difesa, superando i limiti delle proprie competenze. Il ministero della Difesa ha dichiarato di stare cooperando con le autorità, ma si è astenuto da ulteriori commenti per non interferire con le indagini. Il generale, che è l'ufficiale militare attivo di grado più alto in Romania, ha rifiutato di commentare la notizia.

I posti in questione sono parte dei pochi posti finanziati dallo stato che il ministero ha diritto a richiedere ogni anno presso varie istituzioni educative, tra cui il Collegio di Educazione Fisica di Bucarest. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardanti la lotta alla corruzione in Romania. Transparency International ha spesso classificato il paese tra i più corrotti dell'Unione Europea.

L'UE aveva mantenuto il sistema giudiziario rumeno sotto monitoraggio speciale dopo l'adesione del 2007, ma tale procedura si è conclusa nel 2023. Da allora, il ritmo delle indagini su illeciti finanziari sembra essere diminuito.

Inoltre, alcune assoluzioni di alto profilo da parte dei tribunali hanno alimentato il timore che l'impegno delle autorità romene nella repressione della corruzione stia perdendo slancio. La notizia è stata riportata per la prima volta il 2 giugno 2026 da Reuters, con una fotografia che mostra il generale mentre lascia la sede dell'ufficio militare della Direzione anticorruzione a Bucarest





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