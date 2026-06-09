Indagine sul Ponte dello Stretto: la carriera e i legami politici di Tommaso Miele, ex numero due della Corte dei Conti

L'ex aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'inchiesta sul Ponte dello Stretto, vantava una lunga carriera nella magistratura contabile e numerosi incarichi istituzionali, con stretti legami con la politica, in particolare con Matteo Salvini. Dalla polizia al ministero della Sanità, dalle università alla Lega Pro, la sua traiettoria professionale lo ha visto protagonista in ambiti sensibili, come i controlli sui fondi del Pnrr e le inchieste su appalti pubblici, fino alla chiusura della carriera come vicepresidente della Corte. Le intercettazioni rivelano conversazioni con esponenti del governo, suscitando interrogativi sulla sua influenza e sulle aspettative dei politici nei suoi confronti.

Tommaso Miele , ex aggiunto della Corte dei Conti, ha una lunga carriera alle spalle culminata con il ruolo di numero due della magistratura contabile fino a febbraio scorso.

È indagato nell'inchiesta sul Ponte dello Stretto e le sue intercettazioni rivelano legami con il mondo politico, in particolare con Matteo Salvini, di cui parla come di un amico del governo che si aspettava una presa di distanza. Nato nel 1956 ad Aquino, ha intrapreso la carriera in magistratura contabile nel 1986 dopo un periodo in polizia con incarichi al ministero dell'Interno.

Ha svolto numerosi incarichi in diverse sezioni della Corte dei Conti, tra cui la presidenza della sezione giurisdizionale del Lazio, periodo durante il quale si è occupato dell'inchiesta sulle mascherine acquistate dalla Regione Lazio con fondi pubblici, poi archiviata. Nel 2024, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha sottolineato l'importanza dei controlli sulle risorse del Pnrr.

Oltre alla Corte, ha ricoperto ruoli istituzionali significativi: capo dell'ufficio legislativo del ministero della Sanità nel governo Prodi, consigliere giuridico della presidenza del Consiglio, presidente del collegio dei revisori di diverse università, tra cui l'Università del Molise e l'Università di Cassino, e commissario straordinario della Lega Pro. Parallelamente, ha svolto attività didattica in varie università, insegnando diritto costituzionale, amministrativo e contabilità pubblica, ed è stato membro di comitati scientifici sui temi delle autonomie locali.

La sua rete di legami spazia dunque dalla politica all'università, dal calcio professionistico alla sanità, delineando una figura di alto profilo istituzionale ma ora al centro di un'inchiesta giudiziaria che lo riguarda personalmente





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