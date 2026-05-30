Indagine sul principe Andrew: nuova testimone legata allo scandalo Epstein

La polizia britannica indaga su un presunto episodio avvenuto nella residenza di Windsor del principe Andrew e cerca testimoni. Il caso è collegato allo scandalo Epstein e emerge il biglietto d'addio del finanziere.

Gli investigatori stanno indagando su una serie di episodi inquietanti che coinvolgono l'ex duca di York, principe Andrew, e hanno dichiarato di voler parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.

La polizia britannica ha lanciato un appello a eventuali vittime o testimoni affinché collaborino con le indagini, dopo le recenti perquisizioni nelle proprietà riconducibili al membro della famiglia reale. Secondo indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, i sospetti riguarderebbero presunti incontri avvenuti anni fa nella residenza vicina al castello di Windsor con una giovane donna collegata all'entourage di Jeffrey Epstein, il finanziere miliardario suicida in carcere nel 2019.

L'ipotesi investigativa si baserebbe sulle dichiarazioni rilasciate dalla presunta vittima ai media, testimonianza che la polizia britannica non avrebbe ancora acquisito formalmente e che starebbe ora cercando di verificare. Il caso si inserisce nel più ampio contesto dello scandalo Epstein, che ha visto il finanziere accusato di aver gestito una rete di sfruttamento sessuale di minori e adulte, coinvolgendo personalità di spicco della società, della politica e della nobiltà internazionale.

Tra le figure più note legate a Epstein c'era proprio il principe Andrew, che ha sempre negato qualsiasi illecito. Tuttavia, la sua amicizia con Epstein, durata anni, è stata oggetto di intense scrutiny e ha portato a una serie di conseguenze per il royals, inclusa la revoca dei titoli e degli incarichi ufficiali. Le dichiarazioni della donna, che non è stata identificata, potrebbero riaprire le indagini su Andrew e fornire nuovi elementi alla procura.

La polizia sta cercando di risalire ai fatti, che sarebbero accaduti diversi anni fa, e sta valutando se ci siano altre potenziali vittime o testimoni che possano corroborare la versione della presunta vittima. Parallelamente, emergono nuovi dettagli sulla figura di Jeffrey Epstein e sulle circostanze della sua morte, avvenuta in carcere il 10 agosto 2019. Il suo suicidio, ufficialmente registrato come impiccagione, è circondato da teorie del complotto e da una serie di incongruenze.

Tra gli elementi che continuano a sollevare domande c'è il biglietto d'addio trovato nella sua cella, in cui scrive: "Mi hanno indagato per anni, non hanno trovato niente". Questo messaggio, scoperto in un libro del compagno di cella, sembra suggerire una certa frustrazione per le lunghe indagini subite, ma anche una consapevolezza della propria posizione.

Inoltre, ci sono state rivelazioni riguardanti abusi subiti da altre donne, come il caso di una modella italiana, Elisabetta Tai Ferretto, scomparsa a New York e poi ritrovata, che aveva denunciato per prima gli abusi di Epstein. Il suo racconto descrive un incubo durato tre anni, durante i quali sarebbe stata violentata mentre era agli arresti domiciliari, e tratteggiato un quadro di terrore e manipolazione. La rete di Epstein aveva ramificazioni globali e coinvolgeva persone potenti.

Dopo la sua morte, molte indagini sono state chiuse, ma alcune continuano, specialmente quelle riguardanti i suoi complici, come Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni per traffico sessuale. Il caso del principe Andrew, pur non essendo stato formalmente incriminato negli Stati Uniti, ha avuto ripercussioni significative sulla sua vita pubblica. L'accordo miliardario raggiunto con Virginia Giuffre, una delle vittime più note di Epstein, ha evitato un processo, ma ha implicato un risarcimento e una dichiarazione di "non ammissione di colpa".

Tuttavia, le autorità britanniche potrebbero riaprire il fascicolo se emergessero nuove prove. L'appello della polizia a collaborare è un segnale che le indagini non sono chiuse e che si sta cercando di raccogliere ulteriori testimonianze. In sintesi, la notizia riguarda il rinnovato interesse delle autorità britanniche verso un episodio sospetto che coinvolgerebbe il principe Andrew nella sua residenza di Windsor, basato sulle dichiarazioni di una donna che afferma di essere stata portata lì per scopi sessuali.

La vicenda è collegata allo scandalo Epstein, che continua a generare sviluppi anche dopo la morte del finanziere. La polizia sta verificando le affermazioni e chiede l'aiuto di eventuali altre vittime o testimoni. Nel frattempo, emergono dettagli sul biglietto d'addio di Epstein e sulle storie di altre donne che hanno subito abusi, come la modella italiana Elisabetta Tai Ferretto.

Il caso rimane aperto e suscita ampio interesse mediatico e pubblico, in particolare per il coinvolgimento di un membro della famiglia reale britannica





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