Indagine sulla corruzione nel progetto del Ponte sullo Stretto: perquisizioni e sequestri

La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Perquisiti un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore, accusati di aver tentato di condizionare le decisioni della magistratura contabile.

La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L'inchiesta ha coinvolto tre persone: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in pensione da febbraio 2026, un avvocato calabrese già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina Spa e un imprenditore 65enne di Reggio Calabria residente a Roma.

Il Ros ha eseguito perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nelle province di Roma, Reggio Calabria e Frosinone, sequestrando dispositivi elettronici e documenti da analizzare. Secondo l'accusa, l'avvocato e l'imprenditore avrebbero cercato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo del ponte, promettendo al giudice contabile il loro sostegno per ottenere cariche in enti pubblici dopo la pensione, in cambio di una sua azione a favore della Stretto di Messina Spa.

I due avrebbero anche tentato di avvicinare altri magistrati e rivelato a terzi notizie coperte da segreto, acquisite dal giudice indagato. Quest'ultimo, dal canto suo, secondo la procura, avrebbe fornito aggiornamenti riservati sull'andamento della procedura, sugli orientamenti dei colleghi e sullo sviluppo della Camera di Consiglio plenaria della Corte.

Inoltre, avrebbe esaminato la decisione sfavorevole del 29 ottobre 2025, impegnandosi a preparare una memoria per il commercialista della società e manifestando interesse a diventare presidente dell'Antitrust o di una società partecipata. Le perquisizioni, condotte dal Ros, mirano a raccogliere ulteriori prove per chiarire le dinamiche illecite che avrebbero coinvolto i tre indagati in un concorso per reati di corruzione, attiva e passiva, e rivelazione di segreti d'ufficio.

L'inchiesta si concentra sull'integrità del processo decisionale pubblico per un'opera infrastrutturale di grande rilevanza nazionale e internazionale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza nelle nomine istituzionali. Le autorità stanno valutando la documentazione sequestrata per stabilire l'entità delle attività illecite e le eventuali responsabilità penali





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