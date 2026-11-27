Il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis hanno affidato al Ros dei Carabinieri un'inchiesta su associazione terroristica legata alla Falange Armata e ai decessi tra il 1990 e il 2014.

La Procura di Milano ha formalmente iscritto un fascicolo a carico di ignoti per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, segnando una svolta significativa nella ricostruzione delle vicende legate alla sigla Falange Armata. Questa decisione giudiziarie si inserisce in un contesto storico complesso, dove la semplice conta delle vittime non basta a definire la portata criminale degli eventi passati, ma richiedono l'analisi approfondita di meccanismi istituzionali e psicologici.

Autorità Giudiziarie Aviano Indagine Del 26 Novembre

Il procuratore Marcello Viola e il magistrato Alessandro Gobbis hanno ufficialmente affidato gli accertamenti tecnici e investigativi al Reparto Operazioni Speciali (ROS) dei Carabinieri, una competenza resa nota pubblicamente il 26 novembre. Questa operazione congiunta tra le massime autorità inquirenti milanesi e l'unità specializzata delle forze dell'ordine rappresenta lo strumento operativo principale per smontare la struttura narrativa che ha circondato queste vicende per decenni.

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La decisione di aprire questo canale investigativo specifico non è spontanea, ma nasce da una solida base giuridica e fattuale presentata attraverso un esposto depositato nel 2023. Tale iniziativa legale ha attivato i meccanismi procedurali necessari per indagare su presunti legami tra organizzazioni eversive e apparati dello Stato durante la Guerra Fredda, un tema che continua a sollevare interrogativi storici e giudiziari.

Ruolo degli Advocati Repici E Mormile Nel Processo

L'iniziativa processuale è stata portata avanti dall'avvocato Fabio Repici, il quale ha presentato l'esposto in rappresentanza diretta di Stefano Mormile, fratello della vittima Umberto Mormile. La collaborazione tra queste figure chiave ha consentito di strutturare un dossier estremamente dettagliato che supera le trecento pagine, collegando eventi cronologici distanti tra loro e ampliando la visione rispetto alle narrazioni precedenti.

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L'Associazione fra i familiari delle vittime della Falange Armata, attiva per conto di Stefano Mormile, ha fornito un supporto fondamentale nella raccolta di documenti e testimonianze. La presenza di un'autorità legale come Fabio Repici ha dato formalità a richieste che altrimenti sarebbero rimaste nel ambito del dibattito storico, trasformando le presunzioni in elementi verificabili dai Carabinieri del ROS.

Cronologia Dai Delitti Del 1990 Alle Minacce Del 2014

La competenza penale è stata attribuita al Tribunale di Milano poiché il primo reato oggetto di indagine, l'omicidio di Umberto Mormile, è avvenuto nella circoscrizione milanese, precisamente a Carpiano. Questo dettaglio geografico e giuridico è cruciale per comprendere la competenza territoriale e l'assetto processuale scelto dalle autorità per garantire un'istruttoria unitaria su fatti avvenuti in diverse località e in diversi decenni.

La vittima, Umberto Mormile, era un educatore del carcere di Opera, la cui uccisione risale all'11 aprile 1990. Questo evento funge da perno centrale nella ricostruzione, attorno al quale ruotano altri episodi significativi menzionati nel dossier, tra cui le stragi del 1992 e 1993, nota come Uno bianca, e le minacce risalenti al 2014, dimostrando una continuità temporale delle attività illecite.

Secondo le stime presentate da Fabio Repici nel documento giudiziario, il numero totale delle vittime riconducibili a questa organizzazione o alle sue dinamiche operative sarebbe di 52 persone. Questa cifra è superiore a quella comunemente associata alla sigla nei resoconti iniziali, suggerendo che alcuni fatti potrebbero non essere stati immediatamente rivendicati o attribuiti con la stessa etichetta alla luce delle nuove indagini.

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Nodi Storici Cultura E Operazioni Psicologiche Nera

L'indagine si concentra su tre nodi interpretativi fondamentali che spiegano come la sigla sia rimasta un enigma per lungo tempo. Il primo nodo riguarda la cultura degli apparati della Guerra Fredda, da cui la scelta della denominazione sarebbe stata influenzata, suggerendo un'ideologia di fondo diversa da quella strettamente criminale o semplicemente bandesca.

Il terzo nodo, altrettanto complesso, riguarda le operazioni psicologiche attraverso cui un marchio fantasma è stato trasformato in un vero e proprio strumento di pressione sulle istituzioni dello Stato. Questa trasformazione indica che l'impatto non è stato solo materiale, ma anche comunicativo e politico, volto a destabilizzare la percezione pubblica della sicurezza e dell'autorità governativa.

La natura segreta delle informazioni, spesso filtrate attraverso canali non ufficiali, ha reso difficile per le forze dell'ordine distinguere tra attività reale e propaganda eversiva. L'indagine del ROS mira proprio a sciogliere questi ambiguities, separando i fatti accertati dalle teorie cospirative, e fornendo una base fattuale solida per le successive azioni legali.

La situazione attuale vede quindi l'Italia impegnata in un processo di chiarimento storico-giudiziario che coinvolge direttamente la memoria delle vittime e la responsabilità degli apparati. Con il fascicolo iscritto e le indagini in corso, si attendono sviluppi che potrebbero ridefinire non solo le colpe individuali, ma anche le responsabilità sistemiche che hanno permesso a tali dinamiche di prosperare nel tempo.