Indagine Trappes: lista nomi sinistra trovata casa sospettato

La procura antiterrorismo francese rivela il ritrovamento di un appunto con contatti politici di sinistra nella casa del sospettato Kevin T. dopo la sparatoria a Trappes.

La Procura antiterrorismo francese ha annunciato mercoledì il ritrovamento di un appunto adesivo durante le perquisizioni effettuate nell'abitazione del sospettato della sparatoria avvenuta a ottobre nel sobborgo parigino di Trappes. Questo elemento, scoperto dai investigatori specializzati, contiene i nomi e i numeri di telefono cellulare di quattro personalità pubbliche chiaramente identificate come legate al movimento politico di sinistra in Francia.

Ritrovamento appunti e dati personali

Il documento è stato trovato durante le operazioni condotte presso la residenza del principale indagato, identificato dalle autorità giudiziarie con le iniziali Kevin T. L'uomo, che ha compiuto trentanove anni, è stato formalmente sottoposto a indagine giudiziaria per reati gravi che includono omicidio e tentato omicidio, inquadrati nell'ambito di un'organizzazione terroristica secondo le accuse dei pubblici ministeri.

Also read Thomas Markle Sotto Indagine: Ordine Perizia Psichiatrica e Accuse Pedopornografiche

Dichiarazioni del sospettato Kevin T

Kevin T ha riferito agli investigatori che i numeri telefonici presenti sull'appunto erano stati prelevati da un sito web internet che pubblicava elenchi di dati trapelati illegalmente. Durante gli interrogatori, l'indagato ha descritto le quattro figure riportate nella nota come appartenenti all'area politica di sinistra, ma ha negato categoricamente qualsiasi intento violento nei loro confronti, affermando di non avere progetti operativi in corso contro di loro.

Nessun piano concreto di attacco

I pubblici ministeri hanno sottolineato che nessun altro elemento contenuto nel fascicolo investigativo supporta l'esistenza di un piano ponderato o strutturato di azione violenta finalizzato contro i quattro individui elencati. Le autorità giudiziarie hanno chiarito che la presenza dei contatti sulla lista non costituisce prova di una minaccia imminente o di una cospirazione attiva contro quelle specifiche personalità politiche.

Advertisement

Identità e contesto politico delle vittime

L'emittente televisiva francese BFM TV aveva precedentemente riportato che i nomi inclusi nella lista del sospettato appartenevano a esponenti politici attivi nei partiti France Insoumise e nei Verdi. Questa informazione colloca il caso all'interno del dibattito politico nazionale, collegando l'episodio criminale alle tensioni sociali e ideologiche che caratterizzano il panorama elettorale francese recente.

Circostanze aggravanti e motivazioni

In origine, quando la sparatoria fu commessa, i pubblici ministeri avevano stabilito che il reato era stato commesso a causa dell'appartenenza effettiva o presunta delle vittime a una particolare razza, gruppo etnico, nazione o religione. Questa qualificazione rappresenta una circostanza aggravante ai sensi della legge francese, conferendo alla vicenda una dimensione penale più severa rispetto a un omicidio comune.