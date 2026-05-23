Indagine universitária sulla morte della prof Montefalcone: le immersioni non autorizzate alle Maldive al centro del caso

Le autorità esaminano documenti e testimonianze per capire se l'Università di Genova avesse autorizzato le immersioni subacquee della prof Montefalcone, la cui morte ha scosso la comunità scientifica.

Le indagini sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive hanno preso una piega decisiva nella scorsa settimana, quando la Procura di Genova ha richiesto la consegna di tutti i documenti relativi alla missione scientifica condotta dall'Università di Genova a bordo della nave da ricerca Duke of York.

Al centro del caso vi è la figura della professoressa Elena Montefalcone, docente di biologia marina, trovata morta insieme a quattro colleghi subacquei durante una immersione non prevista dal programma ufficiale. Le autorità stanno esaminando un dossier di missione che, secondo le ipotesi degli inquirenti, potrebbe contenere dettagli sulla quotidiana attività della professoressa, comprese le autorizzazioni rilasciate per le immersioni personali, gli indirizzi di ricerca e le comunicazioni con l'ateneo.

Il documento, se confermato, dovrebbe chiarire se l'Università avesse mai concesso formalmente il permesso di svolgere attività subacquee al di fuori del contesto scientifico, o se si trattasse di iniziative intraprese unilateralmente dalla professoressa Montefalcone. La dirigenza dell'Università di Genova, rappresentata dalla professoressa Elisabetta Rampone, direttrice del Dipartimento di Scienze Biologiche, ha dichiarato di aver collaborato pienamente con la mobile e di non aver mai autorizzato immersioni che fossero al di fuori del progetto di ricerca.

Rampone, interrogata dagli agenti, ha sottolineato che fin dal primo giorno la missione aveva chiaramente escluso qualsiasi attività subacquea non strettamente legata agli obiettivi scientifici, definendola un’attività personale della professoressa. Oltre alla testimonianza della direttrice, la procura sta perudendo le dichiarazioni di altri venti membri dell'equipaggio che hanno partecipato al viaggio, tra cui il professor Stefano Vanin, che si trovava a bordo della Duke of York.

Vanin ha già consegnato chiavette USB contenenti i log di bordo, le registrazioni delle telecamere di sicurezza e i file informatici custoditi al Distav, il centro di ricerca dell'ateneo a Genova. Gli investigatori prevedono di analizzare questi dati per ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla perdita delle vite.

L'analisi preliminare suggerisce che la squadra di immersione abbia operato con un eccessivo senso di sicurezza, trascurando protocolli fondamentali come la verifica delle scorte di ossigeno e la conferma dell'itinerario all'interno della grotta sommersa. Alcuni ipotizzano che un errore di navigazione, forse dovuto a una scelta del corridoio sbagliato, abbia causato l’esaurimento delle bombole di aria, mentre altri sottolineano la possibilità che le condizioni ambientali, tra cui correnti imprevedibili, abbiano ostacolato il ritorno in superficie.

Il marito della professoressa Montefalcone ha espresso un profondo senso di smarrimento, definendo la gestione delle indagini “una corsa contro il tempo”. In una dichiarazione pubblica, ha accusato l'Università di aver tentato di “cancellare” la memoria della moglie, sostenendo che la pressione per mantenere intatta la reputazione dell'istituzione avesse influito sulla trasparenza delle informazioni fornite alle autorità.

Nel frattempo, la procuratore ha indicato che nei prossimi giorni la mobile raccoglierà tutti i materiali cartacei e informatici custoditi al Distav, al fine di verificare se siano presenti autorizzazioni scritte o comunicazioni interne che possano confermare o smentire le ipotesi finora formulate. L’obiettivo primario è stabilire con certezza se le immersioni fossero state parte integrante della missione scientifica o un’iniziativa privata, fattore cruciale per valutare la responsabilità penale dell’ateneo e dei singoli partecipanti.

La vicenda ha innescato un ampio dibattito sul tema della sicurezza delle attività di ricerca subacquea, sollevando quesiti su come le università gestiscano i rischi associati a esperimenti sul campo. Vari esperti di bioetica hanno richiesto una revisione delle linee guida nazionali in materia di immersioni scientifiche, chiedendo che ogni operazione subacquea sia sottoposta a un protocollo di valutazione dei rischi approvato da un comitato indipendente.

La pubblica opinione, amplificata dai media, segue con attenzione le prossime fasi dell’inchiesta, che dovrà anche fare i conti con le pressioni politiche e con la necessità di garantire che la tragedia non si ripeta in futuro





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