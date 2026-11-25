I pm di Caltanissetta analizzano i dispositivi sequestrati a Massimo Carnicelli e Donatella Peruzzi per verificare manipolazioni nei dati dell'inchiesta depistaggi strage via D'Amelio.

Il pool dei procuratori di Caltanissetta ha intensificato le attività investigative nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio, mantenendo un riserbo assoluto sulle modalità operative. In questa fase cruciale, il procuratore capo Salvatore De Luca ha opposto un fermo muro di silenzio ai giornalisti, rifiutando di rilasciare dichiarazioni anche dopo tre giorni consecutivi di domande rivolte davanti al palazzo di giustizia. L'Ufficio, insieme ad altri settori della procura, ha mantenuto lo stesso approccio riservato, focalizzando tutte le energie sull'esame materiale delle prove raccolte.

Analisi tecnica degli hard disk sequestrati

Il nucleo centrale delle indagini attuali risiede nell'analisi forense di diversi dispositivi di memorizzazione digitale sequestrati durante le recenti perquisizioni. I magistrati nisseni stanno esaminando due hard disk, uno prelevato dai Carabinieri del ROS nell'abitazione del figlio di Salvatore De Gennaro e un secondo recuperato nella casa di Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di Finanza. Carnicelli è stato a lungo assegnato alla scorta dell'ex capo della polizia, rendendo i suoi documenti potenzialmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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A questo materiale si aggiungono due pen drive custodite dalla funzionaria del DIS Donatella Peruzzi, storica collaboratrice di De Gennaro anch'essa indagata nell'indagine. Peruzzi, insieme a Carnicelli, all'ex ispettore di polizia Franco Pacetto e al pentito Salvatore Contorno, è al centro delle verifiche. I documenti presenti sulle memorie USB conterrebbero riferimenti ai temi Stato-mafia e Stragi, oggetto di valutazione da parte dei pm per stabilire se si tratti di atti pubblici, documenti riservati o materiale fino a ora inesposto nei fascicoli.

Un elemento ulteriore di attesa riguarda un terzo hard disk lasciato da Salvatore De Gennaro nella sua residenza di Fonteblanda, luogo in cui l'ex capo della polizia ha posto fine alla sua vita. Su questo dispositivo è presente un biglietto indirizzato specificamente a Salvatore De Luca, nel quale l'indagato scrive che il contenuto non contiene nulla di importante, ma che non lo ha consegnato prima perché il procuratore non era in grado di capirlo. Questa affermazione sembra mirata a smentire le accuse di occultamento, ma la verità emergerà solo dalle analisi tecniche.

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Verifiche e prospettive del Tribunale del Riesame

Le attività dei procuratori coordinati da De Luca si concentreranno ora sul determinare se i documenti contenuti nei cinque dispositivi contengano elementi utili a consolidare la linea investigativa condotta fino a questo momento. Tale linea ha portato alla richiesta di arresti per De Gennaro e i suoi collaboratori, misura però negata dal giudice per le indagini preliminari (GIP). I tecnici della polizia forense dovranno verificare accuratamente se ci sono state manipolazioni, cancellazioni o modifiche ai file sui dischi rigidi.

Il materiale analizzato arriverà successivamente sul tavolo del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, l'organo giudiziario chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla procura contro il diniego del GIP. La procedura richiederà tempo aggiuntivo, poiché l'udienza originariamente fissata per il primo dicembre è stata posticipata. I legali degli indagati hanno richiesto questa dilazione per esaminare con la dovuta calma le migliaia di carte presenti negli atti, garantendo così il diritto di difesa in un contesto così complesso.

Ripresa del processo per le false testimonianze

Parallelamente all'inchiesta sui depistaggi, il processo denominato depistaggio bis riprenderà il 22 dicembre, una data già inserita nel calendario giudiziario. Il processo vede imputati quattro poliziotti accusati di aver reso false testimonianze durante il primo processo sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Gli imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, tutti appartenenti al gruppo investigativo Falcone-Borsellino.

Il gruppo era guidato dall'allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. L'accusa sostiene che gli imputati abbiano dichiarato il falso o abbiano taciuto circostanze rilevanti durante il processo a carico di tre loro colleghi, legato alla gestione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. L'ultima udienza era stata rinviata a causa dell'astensione degli avvocati dalle attività giudiziarie nel settore penale.

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Per la prossima sessione del 22 dicembre, è prevista la deposizione del vicequestore Claudio Sanfilippo e di un altro testimone il cui nome deve ancora essere comunicato ufficialmente. Questa udienza rappresenta un passo importante per colmare le lacune emerse nelle precedenti fasi processuali, fornendo nuove testimonianze che potrebbero influenzare la comprensione degli eventi e delle dinamiche investigative legate ai gravi crimini del passato.