Le indagini per il duplice decesso di madre e figlia a Campobasso proseguono con analisi non ripetibili a Berlino e l'interrogatorio di Antonello Di Vita in questura per ricostruire le dinamiche familiari.

Le indagini sul duplice decesso per avvelenamento da ricina che ha colpito una madre e sua figlia a Campobasso stanno procedendo su due fronti paralleli e altamente specializzati. Da una parte, gli investigatori della Squadra Mobile stanno conducendo un intenso lavoro di acquisizione testimoniale in loco, mentre dall'altra un team tecnico di alto livello sta effettuando analisi forensi critiche in Germania. Il caso ha destato grande attenzione per la natura infida del veleno e per la complessità delle dinamiche familiari che devono essere chiarite per ricostruire la cronologia degli eventi.

Interrogatorio di Antonello Di Vita in questura

Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita e zio delle vittime, è stato convocato presso la Questura di Campobasso per effettuare un lungo colloquio investigativo. L'uomo, residente stabilmente a Torino, si è recato specificamente in Molise per fornire le sue dichiarazioni alla Squadra Mobile. La sua convocazione avveniva in qualità di persona informata sui fatti, una figura chiave nel processo investigativo che permette agli inquirenti di raccogliere informazioni senza l'onere della prova diretta iniziale, ma con l'obiettivo di mappare il contesto relazionale.

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L'interrogatorio, durato diverse ore, si è concentrato prevalentemente sulla ricostruzione delle abitudini quotidiane, dei legami personali e delle dinamiche interne al nucleo familiare. Gli investigatori mirano a identificare eventuali elementi di frizione, motivi di controversia o comportamenti insoliti che potrebbero orientare l'indagine verso piste specifiche. Antonello Di Vita ha avuto l'opportunità di spiegare nel dettaglio le relazioni tra i membri della famiglia, un elemento ritenuto cruciale per comprendere le motivazioni alla base dell'evento tragico.

Analisi tecniche al Robert Koch Institute di Berlino

Sul fronte scientifico, il cuore dell'indagine si è spostato a Berlino, presso il prestigioso "Robert Koch Institute". Questa struttura di altissima specializzazione ha dato il via alle analisi tecniche irripetibili sui reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita. La scelta di questo istituto tedesco sottolinea la gravità e la complessità tecnica del caso, richiedendo competenze di livello internazionale per l'identificazione e la quantificazione delle sostanze tossiche.

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Le operazioni nella capitale tedesca non sono condotte da personale locale, ma prevedono la partecipazione attiva di investigatori italiani. Al "Robert Koch Institute" si trovano il dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme agli esperti della Polizia Scientifica italiana. Questa presenza diretta garantisce il controllo totale sulla procedura e assicura che le metodologie utilizzate siano allineate con le esigenze investigative italiane e con gli standard internazionali.

Un altro componente fondamentale della squadra italiana è una consulente proveniente dal Centro Antiveleni e Tossicologico "Maugeri" di Pavia. La presenza di questa esperta è di vitale importanza, dato che la struttura pavese è stata la prima a isolare e accertare la presenza della micidiale ricina nel sangue delle vittime. Il suo ruolo consiste nel garantire la correlazione tra i risultati tecnici ottenuti in Germania e le evidenze tossicologiche già acquisite in Italia, creando un quadro scientifico coerente e inattaccabile.

Dinamiche familiari e prossime tappe investigative

La congiunzione delle indagini testimoniali e di quelle forensi rappresenta la strategia principale per fare luce sul duplice decesso. Mentre a Campobasso si analizzano i profili psicologici e relazionali dei soggetti coinvolti, a Berlino si validano i dati chimici che confermano la causa del decesso. Questo doppio binario è essenziale per escludere ipotesi accidentali o naturali e per costruire un caso solido che possa resistere a qualsiasi scrutinio legale.

Le analisi al "Robert Koch Institute" sono definite come irripetibili, il che implica che i reperti analizzati sono consumati o modificati dal processo di test. Questo dettaglio tecnico evidenzia l'importanza critica di svolgere immediatamente le misurazioni più delicate e affidabili possibili. I risultati di queste analisi potrebbero fornire le prove definitive della modalità di somministrazione della ricina, elemento distintivo che potrebbe collegare il veleno a una specifica persona o evento all'interno della cerchia familiare.

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La cooperazione tra le forze dell'ordine italiane e i centri di ricerca internazionali dimostra la massima serietà con cui le autorità stanno affrontando il caso. La presenza di Marco Graziano e degli esperti della Polizia Scientifica in Germania non è solo simbolica, ma operativa, permettendo un immediato scambio di informazioni e una gestione coordinata delle evidenze. Il Centro "Maugeri" continuerà a fornire supporto tecnico, assicurando che ogni aspetto tossicologico sia interpretato correttamente nel contesto legale dell'inchiesta.

Si prevede che i prossimi giorni saranno determinanti per l'evoluzione delle indagini. Le dichiarazioni di Antonello Di Vita verranno incrociate con i risultati tecnici di Berlino. Qualsiasi discrepanza tra la versione dei fatti fornita dai familiari e le evidenze scientifiche sarà esaminata con attenzione. L'obiettivo finale è ricostruire l'intera catena degli eventi che hanno portato all'empoimento, identificando con certezza le responsabilità e fornendo chiarezza alla comunità e alle istituzioni.